Driessen twijfelt aan Summerville: positie en karakterproblemen in Netherlands selectie

Journalist Valentijn Driessen uitspraken over Crysencio Summerville roepen vragen op over zowel zijn positie als karakter binnen Nederlands elftal. Terwijl bondscoach Van Gaal hem als rechtsbuiten ziet, heeft Summerville bij West Ham maar één keer op die positie gespeeld. Ook zijn vermeende karakterproblemen vormen een punt van zorg.

Valentijn Driessen uitte zijn twijfels over de oproep van Crysencio Summerville voor het Nederlands elftal. De journalist heeft vragen bij zowel de positie waarop de buitenspeler moet worden ingezet als bij zijn karakter.

Driessen begon zijn uitspraken vrijdag in een podcast, waarin hij stelde: "Ik weet helemaal niet of hij een goede optie is als rechtsbuiten, ik zie hem daar te weinig.

" Dit in contrast met bondscoach Louis van Gaal, die op de persconferentie van woensdag had bevestigd dat hij Summerville als rechtsbuiten in de Oranje-selectie ziet. Desondanks heeft Summerville dit seizoen bij West Ham United slechts één keer op die positie gespeeld. Driessen vervolgde: "Zij hebben iets gezien waardoor ze denken dat hij zowel links- als rechtsbuiten kan spelen", maar hij betwijfelt of dat realistisch is.

"Er zijn heel weinig spelers die dat echt kunnen. Als je dat kan, speel je niet bij West Ham United.

" Daarnaast heeft Driessen zijn zorgen over het karakter van Summerville gedeeld. Hij wees erop dat bondscoach Van Gaal vaak het belang van karakter benadrukt, zoals bij Joey Veerman, maar dat er vragen zijn bij Summerville.

"Het karakter van Summerville... Dat is geen makkelijke jongen, dat is hij nooit geweest. Je hoort daar alles en iedereen over", aldus Driessen. Hij refereerde aan eerdere uitspraken van Summerville zelf, die eerder heeft gezegd dat hij bij Leeds United "het licht" heeft gezien, wat een verwijzing naar problemen in het verleden zou kunnen zijn.

Driessen concludeerde: "Koeman kent zijn karakter helemaal niet. Ik ben benieuwd hoe dat gaat.

" Hiermee suggereert hij dat er onvoldoende bekend is over hoe Summerville zich zal gedragen binnen de groepsdynamiek van het Nederlands elftal. De discussie over Summerville's oproep goes verder dan alleen deze uitspraken. In de Coulissen van het Nederlands voetbal wordt al langer gedebatteerd over de selectiepolitiek van Van Gaal, vooral met het oog op het aanstaande WK. Summerville, een jonge en getalenteerde speler met een Ceylonese achtergrond, maakte eerder zijn debuut voor Oranje en scoorde al een doelpunt.

Zijn veelzijdigheid wordt vaak genoemd als een voordeel, maar critici wijzen erop dat hij bij West Ham niet constant op één vaste positie speelt, wat zijn ontwikkeling kan belemmeren. Bovendien zijn er aanwijzingen uit het verleden dat Summerville soms moeite heeft met autoriteit en in teams met een sterke hiërarchie moeite kan hebben om zich aan te passen. Dit zijn factoren die Van Gaal, bekend om zijn strenge discipline en focus op karakter, mogelijk heeft meegenomen in zijn beslissing.

Driessen' commentaar komt op een moment dat de voorbereidingen op het WK in een kritieke fase zitten, en elke selectiebeslissing wordt onder de loep genomen. Het is onduidelijk of Van Gaal zijn keuze zal herzien, maar de discussie benadrukt de spanningen tussen talent en ervaring, tussen veelzijdigheid en specialisatie, en vooral tussen prestaties op het veld en de mentale aspecten van het spel.

Voor Summerville zelf is het een kans om zijn kwaliteiten te bewijzen, maar ook een uitdaging om eventuele twijfels weg te nemen over zijn aanpassingsvermogen en karakter binnen het nationale team





