Driessen kritisch over inzet Koopmeiners: 'Verdwaald als rechtsback'

Sportjournalist Valentijn Driessen neemt de beslissing van bondscoach Ronald Koeman onder de loep om Teun Koopmeiners in te zetten als rechtsbuiten in plaats van op zijn natuurlijke positie. Hij betoogt dat de wissel voor Crysencio Summerville een strategische misrekening was.

Valentijn Driessen , de bekende sportjournalist en columnist van De Telegraaf , uitte scherpe kritiek op de positie- en inzetbeslissing van bondscoach Ronald Koeman tijdens het recente WK-qualificatieduel tussen Nederland en Japan.

In zijn column 'Kick-off' betoogt Driessen dat de wissel van Crysencio Summerville, die een uitstekend doel maakte, voor Teun Koopmeiners op de 70ste minuut een strategische fout was. Summerville speelde als rechtsbuiten en scoorde een mooi doelpunt, maar werd kort daarna vervangen. Koopmeiners, normaal gesproken een centrale middenvelder, werd toen op die rechtsbuitenpositie geplaatst, een rol waar hij volgens Driessen niet in kon bloeien.

De journalist stelt dat Koopmeiners verdwaald leek op die positie en dat het geen logische zet was.

'Dat kan ik mij heel goed voorstellen, want Koopmeiners werd naar achter gedwongen en dan komt hij op de rechtsbackpositie uit', aldus Driessen. Hij onderstreept dat Koopmeiners een linksbenige speler is die het beste uitkomt in het middenveld, mogelijk zelfs als centraal verdediger, maar altijd aan de linkerkant van het veld. Een positie als rechtsback of rechtsbuiten komt zijn speelstijl en defensieve dekkingsvermogen niet ten goede.

Ondanks dat Koopmeiners al 29 interlands voor Oranje heeft gespeeld, blijft Driessen van zijn mening dat zijn kwaliteiten beter tot hun recht komen in een andere, meer centrale rol. De kritiek roept debatteer op over de selectie- en inzetpolitiek van Koeman en de flexibiliteit van moderne voetballers binnen het Nederlands elftal





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