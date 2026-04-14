Driessen en Derksen eensgezind over Gözübüyüks beslissing: 'Uitstekend'

Valentijn Driessen en Johan Derksen zijn het eens over de beslissing van scheidsrechter Gözübüyük om geen rode kaart te geven aan Philippe Sandler. Ze bespreken de situatie in Vandaag Inside en vergelijken het met de rode kaart van Tomiyasu.

Valentijn Driessen en Johan Derksen uiten hun mening over de beslissing van scheidsrechter Serdar Gözübüyük om geen rode kaart te geven aan Philippe Sandler na zijn overtreding op Ayase Ueda . Dit kwam ter sprake tijdens de uitzending van Vandaag Inside op maandagavond.

Driessen, in zijn analyse, vindt dat de overtreding van Sandler niet vergelijkbaar is met de rode kaart die Takehiro Tomiyasu namens Ajax kreeg. Hij prijst de beslissing van Gözübüyük als uitstekend en benadrukt dat het in dit geval niet gaat om een doorgebroken speler, wat vaak een directe rode kaart impliceert. In plaats daarvan lag de focus op de vraag of een kans op een doelpoging werd ontnomen. Driessen concludeert dat Ueda in de gegeven situatie geen kans meer had om te scoren, en daarom de gele kaart een correcte beslissing vond.

Johan Derksen sluit zich aan bij de mening van Driessen en erkent dat Gözübüyük de situatie goed heeft ingeschat. Driessen maakt vervolgens een vergelijking met de rode kaart van Tomiyasu tijdens de wedstrijd Heracles Almelo tegen Ajax. Hij wijst erop dat Tomiyasu de speler van Heracles aan zijn shirt trok, wat volgens hem geen typische voetbalovertreding was. Driessen suggereert dat Tomiyasu, met vijftig interlands voor Japan op zijn naam, onnodig een overtreding maakte, zeker in een situatie waarin Ajax al met 0-3 voor stond. Hij adviseert spelers om 'met hun tengels van de tegenstander af te blijven' om onnodige kaarten te voorkomen.

Driessen eindigt zijn betoog met een vleugje cynisme en grapt over de overwinning van Ajax en de komende wedstrijden tegen NAC Breda en PSV, alsof Ajax deze teams met gemak zal verslaan en zelfs de Champions League zal bereiken.

Naast de bespreking van de arbitrage bespreken de heren ook andere zaken. Er wordt verwezen naar een recente aflevering van VP's Willem&Wessel, waar onderwerpen als de beslissingen van Gözübüyük, PSV-speler Ismaël Saibari en een tip voor Mohamed Ihattaren aan bod komen. Er wordt ook even stilgestaan bij een persoonlijk aspect, waar de presentator Wilfred Genee wordt bekritiseerd. Verder wordt er lof geuit voor Vitesse, dat ondanks punten in mindering toch nog in de race is voor de play-offs.

Tot slot wordt er kritiek geuit op de praktijk van spelers en bestuurders die van nationaliteit proberen te veranderen om voor een ander land uit te komen, zonder de consequenties te willen accepteren. De heren lijken hiermee hun ongenoegen te uiten over de huidige stand van zaken in de voetbalwereld.





