Driessen: Ajax heeft geen schijn van kans bij Troy Parrott

Valentijn Driessen acht het onwaarschijnlijk dat Ajax Troy Parrott kan aantrekken. De spits van AZ Alkmaar heeft volgens Driessen een voorkeur voor een terugkeer naar de Premier League vanwege het hogere salaris en prestige.

De hoop dat Ajax deze zomer Troy Parrott kan aantrekken is volgens Valentijn Driessen volstrekt onrealistisch. Recent berichtten Engelse media over de interesse van verschillende topclubs, waaronder Ajax , in de spits van AZ Alkmaar.

Driessen is echter resoluut in zijn oordeel over de geruchten die de Ierse international in verband brengen met een transfer naar Amsterdam. Hij stelt dat een overgang naar Ajax vrijwel uitgesloten is, primair vanwege de financiële aspecten en Parrotts persoonlijke voorkeuren. Driessen benadrukt dat Parrott een aanzienlijke transfersom zou kosten, wat Ajax mogelijk niet bereid of in staat is te betalen.

Bovendien is hij ervan overtuigd dat Parrott een sterke wens heeft om terug te keren naar Engeland en te spelen in de Premier League. Hij verwacht dat Parrott een hoger salaris en meer prestige kan vinden in de Engelse competitie. De aantrekkingskracht van het 'eiland', zoals Driessen het noemt, is voor Parrott groot, en hij ziet een mooie toekomst voor zich bij een prominente club in Engeland.

Hij vraagt zich retorisch af waarom Parrott een onzeker avontuur bij Ajax zou aangaan, terwijl hij mogelijk een contract kan tekenen bij een club als Aston Villa. Driessen suggereert zelfs een mogelijke terugkeer naar Tottenham Hotspur, de club waar Parrott zijn carrière begon. Naast Ajax zouden ook andere Premier League-clubs, Napoli en Bayer Leverkusen interesse hebben in de diensten van de 24-jarige aanvaller.

Marcel van der Kraan deelt de mening van Driessen en gelooft evenmin dat Ajax kans maakt op Parrott. Hij stelt dat spelers zoals Parrott uiteindelijk op zoek zijn naar erkenning in Engeland. Hoewel ze het in Nederland naar hun zin kunnen hebben, is de bevestiging in hun eigen land uiteindelijk doorslaggevend. Van der Kraan wijst erop dat de Engelse competitie een hoger niveau van prestige en competitie biedt, wat aantrekkelijk is voor ambitieuze spelers.

Parrott heeft nog een langlopend contract bij AZ, dat loopt tot de zomer van 2029. Dit seizoen was hij in 45 officiële wedstrijden indrukwekkend met 30 doelpunten en 11 assists, wat zijn waarde op de transfermarkt verder heeft verhoogd. De combinatie van zijn prestaties en zijn wens om in Engeland te spelen, maakt een transfer naar Ajax volgens Driessen en Van der Kraan vrijwel onmogelijk.

De discussie over Parrott's toekomst laat zien hoe sterk de aantrekkingskracht van de Premier League is voor spelers die zich willen bewijzen op het hoogste niveau. De commentaren op sociale media, zoals de verwijzing naar Yamal en Veerman, illustreren de gepolariseerde meningen over talenten en de soms subjectieve beoordeling van hun kwaliteiten. De focus blijft echter liggen op Parrott en de waarschijnlijke richting van zijn carrière





