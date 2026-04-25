Dries Roelvink viert 40 jaar op het podium: 'Nog lang niet klaar'

Dries Roelvink blikt terug op een succesvolle carrière van 40 jaar en laat weten nog lang niet te stoppen. Zijn jubileumconcert in het Concertgebouw is uitverkocht en hij vertelt over zijn muzikale ontwikkeling, zijn jeugdidool Ben Cramer en zijn diverse bezigheden naast het zingen.

Dries Roelvink staat volgende week stil bij een bijzonder moment: veertig jaar in het Nederlandse amusement. De volkszanger, die landelijke bekendheid verwierf met zijn aanstekelijke hit ‘Ik kom eraan’ en een iconische status bereikte met zijn opvallende gele zwembroek, laat in een openhartig gesprek in WNL In de Kantine weten dat stoppen absoluut geen optie is.

Met een agenda gevuld met zo’n tweehonderd optredens per jaar, geniet hij nog volop van het leven op het podium.

‘Ik zal wel een keer in het harnas omvallen’, grapt hij, maar de energie en passie voor zijn vak zijn nog lang niet verdwenen. Het jubileumconcert in het Concertgebouw is reeds volledig uitverkocht, wat de aanhang van Roelvink onderstreept. Hij belooft een avond vol nostalgie en muzikale hoogtepunten, een reis door zijn vier decennia lange carrière.

De voorbereidingen zijn tot in de puntjes geregeld, waarbij hij elk detail visualiseert, van zijn entree op het podium tot de interactie met het publiek. Een speciale gast tijdens de avond is zijn jeugdidool en inmiddels goede vriend Ben Cramer, die een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn muzikale ontwikkeling. Roelvink beschrijft Cramer als een klankbord en mentor, iemand die hem helpt wanneer hij vastloopt met een nummer.

Samen brachten ze het lied ‘Vriendschap voor het leven uit’, een nummer dat voor beiden een speciale betekenis heeft. De weg naar het succes was niet altijd vanzelfsprekend. Roelvink was in zijn jeugd een getalenteerd voetballer en speelde bij DBS en Jong FC Amsterdam. Hij bereikte zelfs een voorselectie van Jong Oranje, maar het Amsterdamse nachtleven had een sterke aantrekkingskracht.

Dit zorgde voor conflicten met zijn vader, die niet blij was met de late thuiskomsten. Uiteindelijk moest Roelvink een keuze maken tussen voetbal en muziek. De muzikale achtergrond van zijn moeder, die in de tijd van Willy Alberti en Johnny Jordaan zong, speelde hierbij een belangrijke rol. Haar gouden plaat, prominent aanwezig in de keuken, diende als een constante herinnering aan de prestaties die hij nog moest leveren.

De doorbraak kwam met ‘Ik kom eraan’, een nummer dat hij aanvankelijk niet wilde opnemen. Hij voelde niet direct de potentie van de hit, maar inmiddels opent hij er vrijwel elk optreden mee. De populariteit van het nummer markeerde het begin van een succesvolle carrière, die inmiddels veel verder gaat dan alleen zingen. Anno 2026 is Dries Roelvink een veelzijdig entertainer.

Naast zijn optredens schittert hij met zijn zoons Dave en Donny in een realityserie, deelt hij zijn passie voor wijn via populaire video’s en is hij de trotse eigenaar van een eigen lijn gehaktballen, verkrijgbaar in de supermarkt. Tussen 2018 en 2020 profileerde hij zich ook als politiek commentator in het radioprogramma van Sven Kockelmann. Ondanks zijn drukke agenda en diverse bezigheden, heeft Roelvink geen plannen om te stoppen.

Zijn vrouw moedigt hem aan om te blijven optreden, omdat thuiszitten niets voor hem is. Toch denkt hij wel na over de toekomst en de onvermijdelijkheid van de dood. Hij geeft toe dat hij hier angst voor heeft en het vreemd vindt dat het leven ooit eindigt. Zijn zoon Donny, die zich tot de islam heeft bekeerd, ziet het leven als een voorportaal naar het hiernamaals, maar dit geloof deelt Roelvink niet.

Zijn wens is om nog lang te leven, idealiter wel 150 jaar





