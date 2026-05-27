Drieëntwintigjarige veroordeeld voor zware aanrijding op fietser in Sambeek

Een jonge automobilist uit Groeningen is veroordeeld wegens een dodelijke aanrijding op een 65-jarige fietser, die ernstig hersenletsel opliep. De rechtbank spreekt een taakstraf en een voorwaardelijke rijbewijsonttrekking uit. Het slachtoffer blijft leven lang behinderd en zijn gezin is nu mantelzorger.

Een 23-jarige man uit Groeningen is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur vanwege een zware aanrijding in Sambeek .

Het ongeluk gebeurde op 5 maart 2025, waarbij een 65-jarige fietser zwaargewond raakte. De automationeel was onderweg naar zijn werk en reed op een smalle weg met een snelheid van 35 tot 40 kilometer per uur. Hij probeerde een witte bestelbus in te halen en raakte daarbij de fietser, die viel en ernstig letsel opliep. De man raakte in coma en herstelde wel, maar lijdt blijvend hersenletsel.

Zijn gezin werd diep aangetrokken, en zijn vrouw en dochter zijn nu zijn mantelzorgers. Het gezin verklaarde tijdens de zitting dat hun toekomst volledig is veranderd door het ongeluk; de man zal nooit meer zelfstandig functioneren en heeft dagelijkse hulp nodig. Ook zijn vermogen tot het maken van nieuwe plannen en het ophalen van oude herinneringen is aangetast. De rechtbank oordeelt dat de jongeman aan "de onderkant zit van aanmerkelijke schuld".

Ondanks zijn spijt en het feit dat hij zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk, kreeg hij een voorwaardelijke rijbewijsonttrekking van 180 dagen (waarvan 150 voorwaardelijk) en een taakstraf van 100 uur. De beslissing weegt de ernst van het letsel tegen de persoonlijke omstandigheden van de dader af





