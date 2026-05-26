Driedelige wasbeerklinker op de Maasvlakte: tragedie, redding en een sprankje hoop

Vrijwilligers van de Dierenambulance vonden drie pasgeboren wasbeertjes in een schip bij de Maasvlakte, één zwaargewond dier moest worden gelift, de andere twee werden gered en herstellen nu in opvang. De zaak toont de uitdagingen van exotische diersoorten en het belang van snelle samenwerking.

De melding kwam als een doodsteek voor de vrijwilligers van de Dieren ambulance, Ron en Liselotte. Zij werden al snel doorverwezen naar de Maasvlakte , waar drie pasgeboren wasbeertjes waren aangetroffen in het laadruim van een voorbijvarend schip.

Het kleine trio, elk nog enkele dagen oud, lag te kronkelen tussen kratten en touwen, compleet hulpeloos en afhankelijk van directe verzorging. Eén van de drie was al ernstig gewond, zijn ademhaling zwak en de lichaamstemperatuur alarmerend laag, waardoor hij binnen de kortst mogelijke tijd levensreddende interventie nodig had. Terwijl de vrijwilligers trachtten de baby's te stabiliseren, liep de situatie snel op tot een logistiek en juridisch vraagstuk, omdat wasberen in Nederland onder de categorie 'exotische dieren' vallen.

Daardoor werden verschillende instanties - de meldkamer, de coördinator van de Dierenambulance, de douane en een gespecialiseerde dierenartspraktijk - tegelijk ingeschakeld om een zorgtraject op te zetten dat zowel aan de wettelijke eisen als aan de medische noodzaak voldeed. Na een snelle triage in het veld, werd de gewonde wasbeer in een geïmproviseerde draagbak naar de dichtstbijzijnde dierenkliniek gebracht.

De tijd drong, maar de kliniek kon helaas geen levensreddende behandeling meer bieden; de kleine gastheer was te verzwakt en het verzuimen van de pijn werd geacht de meest humane keuze. Het was een hartverscheurende beslissing voor de vrijwilligers, die de last van het loslaten van een jong leven als een ondraaglijke stilte beschouwden.

De twee overgebleven jongen kregen echter hoopvolle berichten: zij werden opgehaald door Stichting AAP, een organisatie die zich specialiseert in de opvang van exoten en kwetsbare wildlife. In een verwarmde couveuse werden de kleintjes, inmiddels onder continue observatie, langzaam gestabiliseerd. Een eerste controle toonde aan dat één van de twee nog steeds tekenen van zwakte vertoonde, waardoor de vrijwilligers en de opvangverleners in gespannen afwachting bleven.

De situatie kreeg een positief einde toen de volgende dag het medische team bevestigde dat beide jongen zich goed begonnen te herstellen. Ze kregen voldoende voeding, warmte en medische zorg, en hun vitale functies normaliseerden zich gestaag. Het avontuur op de Maasvlakte heeft de vrijwilligers niet alleen geconfronteerd met de harde realiteit van dierlijk lijden, maar ook met de kracht van samenwerking tussen verschillende maatschappelijke actoren.

Voor Ron, Liselotte en hun collega‑hulpverleners is het een herinnering dat elke kleine daad van hoop, zelfs in de meest uitzichtloze omstandigheden, een verschil kan maken. De gebeurtenis onderstreept bovendien de noodzaak van duidelijke protocollen voor exotische diersoorten en versterkt het roep om meer preventieve maatregelen bij scheepvaart en logistiek, om te voorkomen dat jonge dieren in de toekomst opnieuw in gevaarlijke situaties terechtkomen





