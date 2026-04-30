Driede pro-formazitting in moordzaak Lisa, persvrijheid daalt en Gorinchem stemt opnieuw

In Amsterdam vindt de derde pro-formazitting plaats in de moordzaak Lisa, terwijl Nederland zakt in de persvrijheidsindex. Gorinchem houdt opnieuw gemeenteraadsverkiezingen en The Devil Wears Prada 2 heeft zijn Nederlandse première.

Goedemorgen! In de rechtbank van Amsterdam is vandaag de derde pro-formazitting over de moord op Lisa in Duivendrecht. De zaak, die al maanden de koppen dompelt, trekt opnieuw veel aandacht.

De familie van het slachtoffer en de verdachte zijn aanwezig, terwijl de rechter de procedure verder uitdiept. Ondertussen heeft Reporters Without Borders zijn jaarlijkse persvrijheidsindex gepubliceerd. Nederland daalt dit jaar naar de 21e plaats, wat een zorgwekkende trend aangeeft in de vrijheid van de pers. Het rapport benadrukt de toenemende druk op journalisten, zowel door overheidsingrijpen als door digitale bedreigingen.

Voor wie vandaag op pad gaat, is het weer gunstig: het is zonnig met een matige oostenwind en temperaturen tussen 19 en 22 graden. Reizigers kunnen rekening houden met de gebruikelijke files en wegwerkzaamheden, terwijl spoorreizigers de actuele situatie op het spoor in de gaten moeten houden. In Gorinchem zijn opnieuw gemeenteraadsverkiezingen gehouden, nadat de eerdere verkiezingen in maart werden vernietigd vanwege verdenkingen van stemfraude.

De voorlopige uitslag toont weinig verschillen met de vorige verkiezingen: Democraten Gorinchem blijft de grootste partij met zeven zetels, gevolgd door Stadsbelang Gorinchem met vier zetels. D66 verliest één zetel en komt uit op twee, terwijl CDA juist een zetel wint en nu twee zetels heeft. De opkomst was dit keer lager, met 47 procent tegenover 51 procent in maart. De verkiezingen werden opnieuw gehouden om de integriteit van het democratische proces te waarborgen.

Twintig jaar na de première van het origineel beleefde The Devil Wears Prada 2 dinsdagavond de Nederlandse première in bioscoop Tuschinski in Amsterdam. De vervolgfilm, die de mode-industrie en media op scherpe wijze belicht, toont hoe de tijden zijn veranderd. Waar de eerste film nog kritisch was over de modewereld, lijkt de industrie nu juist enthousiast mee te werken aan het project.

De film belicht de kwetsbaarheden van de mode-industrie en de media, en toont een meer genuanceerd beeld van de sector.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gorinchem houdt herverkiezingen na signalen van verkiezingsfraudeInwoners van Gorinchem kunnen vandaag opnieuw stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, nadat er signalen waren van verkiezingsfraude tijdens de oorspronkelijke verkiezingen. De gemeente heeft extra maatregelen genomen om fraude te voorkomen, maar er blijft onduidelijkheid over de omvang en invloed van de fraude.

Herverkiezingen in Gorinchem na signalen van stemfraude, warm weer en bijzondere oehoe-ontdekkingIn Gorinchem wordt vandaag opnieuw gestemd voor een nieuwe gemeenteraad na signalen van stemfraude bij de vorige verkiezingen. Het wordt vandaag zonnig met temperaturen tussen 19 en 21 graden in het binnenland. Een nieuw rapport toont aan dat 2025 een van de droogste jaren ooit was in Noordwest- en Centraal-Europa. Bovendien heeft een mannetjes-oehoe in Maastricht twee vrouwtjes bevrucht, wat volgens deskundigen een bijzondere ontdekking is.

Gorinchem houdt herverkiezingen na signalen van verkiezingsfraudeInwoners van Gorinchem stemmen vandaag opnieuw voor de gemeenteraad na aanwijzingen van fraude met volmachten. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak, maar de gemeente kon niet wachten en organiseert herverkiezingen. Burgemeester Reinie Melissant roept kiezers op om zelf te stemmen in plaats van via volmacht.

Herverkiezingen in Gorinchem na signalen van verkiezingsfraudeInwoners van Gorinchem stemmen opnieuw voor de gemeenteraadsverkiezingen nadat er signalen van fraude waren, vooral rond het gebruik van volmachten binnen de Turkse gemeenschap. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak, terwijl de burgemeester aangifte heeft gedaan. De herverkiezingen vinden plaats tijdens de meivakantie.

Herverkiezingen gemeenteraad Gorinchem vandaagInwoners van Gorinchem stemmen vandaag opnieuw voor de gemeenteraadsverkiezingen na signalen van verkiezingsfraude. Stemlokalen zijn open van 07:30 tot 21:00 uur, met een vroegere opening op het station. De opkomst wordt rond 21:30 uur bekendgemaakt. Kiezers vinden het belangrijk om opnieuw te stemmen, maar er zijn zorgen over een lage opkomst vanwege de meivakantie.

Gorinchem stemt opnieuw: Democraten Gorinchem blijft grootste partij, onderzoek naar stemfraude loopt nogGorinchem hield woensdag een herverkiezing vanwege mogelijke stemfraude. Democraten Gorinchem blijft de grootste partij met 26,3% van de stemmen. Het onderzoek naar stemfraude is nog niet afgerond.

