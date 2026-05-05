Drie zieke passagiers cruiseschip Hondius naar Nederland

Voorbereidingen zijn in volle gang om drie passagiers van het cruiseschip Hondius, besmet met het hantavirus, naar Nederland te evacueren. Een van hen is Nederlander. De WHO acht dit de hoogste prioriteit.

Medische teams zijn volop in de weer met de voorbereidingen voor de overdracht van drie ernstig zieke passagiers van het cruiseschip Hondius naar Nederland . Eén van deze passagiers is van Nederland se afkomst.

Maria Van Kerkhove, een vooraanstaande expert op het gebied van epidemieën en pandemieën bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), benadrukt dat dit momenteel de hoogste prioriteit heeft. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt nauw samen met de rederij om de medische evacuatie te coördineren. De drie passagiers zijn geïnfecteerd met het hantavirus en hun toestand is zorgwekkend, hoewel ze momenteel stabiel zijn. De overbrenging naar Nederland is gepland zodat ze de benodigde intensieve zorg kunnen ontvangen.

Eerder is al een Britse passagier overgebracht naar de intensive care unit in Zuid-Afrika. Het hantavirus wordt doorgaans overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren, zoals muizen en ratten. Van Kerkhove legt uit dat het schip een reeks eilanden langs de Afrikaanse kust heeft aangedaan, waar een grote diversiteit aan wilde dieren, waaronder knaagdieren, voorkomt.

De WHO vermoedt dat het virus zich deze keer mogelijk van persoon tot persoon heeft verspreid aan boord van het schip, wat een ongebruikelijke en verontrustende ontwikkeling is. De eerste besmetting is waarschijnlijk buiten het schip ontstaan, waarna het virus aan boord is gekomen. Op dit moment zijn er zeven bevestigde gevallen van ziekte onder de 147 passagiers en bemanningsleden. Helaas hebben al drie passagiers de strijd tegen het virus verloren, waaronder een Nederlands echtpaar uit Friesland.

Dit echtpaar was op 1 april in Argentinië aan boord gegaan, na een reis door verschillende landen in Zuid-Amerika. Vijf dagen later kreeg de man de eerste symptomen, waaronder koorts, hoofdpijn en diarree. Nog eens vijf dagen later, op 11 april, ontwikkelde de 70-jarige man ademhalingsproblemen, waarna hij diezelfde dag overleed. Zijn lichaam werd bijna twee weken later aan land gebracht op Sint-Helena, een eiland in de zuidelijke Atlantische Oceaan.

Het cruiseschip ligt al dagen voor anker voor de kust van Praia, de hoofdstad van Kaapverdië. De autoriteiten van Kaapverdië hebben een strikte quarantaine ingesteld en staan geen passagiers toe om van boord te gaan, behalve de drie ernstig zieke personen die naar Nederland worden overgebracht. Alle passagiers zijn verplicht om in hun hutten te blijven. De huidige planning is dat het schip naar de Spaanse Canarische Eilanden zal varen.

Een team van epidemiologen zal vandaag het schip inspecteren, in overeenstemming met een afspraak tussen de WHO en het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid. Na deze inspectie zal worden besloten of het schip daadwerkelijk naar de Canarische Eilanden mag varen. De WHO benadrukt de nauwe samenwerking met de Spaanse autoriteiten om de situatie effectief te beheersen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

De gezondheid en veiligheid van alle passagiers en bemanningsleden staan voorop, en alle mogelijke maatregelen worden genomen om de uitbraak te beheersen en de getroffen personen de best mogelijke zorg te bieden. De situatie is complex en vereist een gecoördineerde aanpak van internationale organisaties en nationale autoriteiten. De WHO blijft de situatie nauwlettend volgen en zal verdere aanbevelingen doen op basis van de resultaten van de inspectie en de ontwikkeling van de uitbraak.

Het is van cruciaal belang dat de bron van de besmetting wordt geïdentificeerd en dat er maatregelen worden genomen om toekomstige uitbraken te voorkomen. De impact van deze uitbraak op de cruise-industrie en het toerisme in de getroffen regio's is aanzienlijk en zal op de lange termijn voelbaar zijn





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Cruiseschip Hondius Evacuatie Nederland WHO Kaapverdië Canarische Eilanden Uitbraak Quarantaine Infectieziekte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drie dingen die opvielen tijdens Manchester UnitedLiverpool heeft in een rechtstreeks duel om de derde plek verloren van Manchester United: 3-2. Drie dingen die opvielen tijdens een duel vol knotsgekke wendingen.

Read more »

Wat weten we over de zieken en doden op het Nederlandse cruiseschip Hondius?Het schip, de Hondius, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen drie passagiers ernstig ziek werden en stierven.

Read more »

Drie doden en meerdere zieke passagiers door hantavirus op Nederlands cruiseschipEen Nederlands echtpaar en nog een persoon zijn overleden aan het hantavirus op het cruiseschip MV Hondius. Drie andere passagiers zijn ziek geworden. Het schip, met ongeveer 150 passagiers aan boord, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De uitbraak van het hantavirus, dat wordt overgedragen door knaagdieren, is nog onder onderzoek. Het schip mag niet aanmeren en passagiers worden geadviseerd om in hun kamer te blijven.

Read more »

Drie doden na hantavirusuitbraak op cruiseschip HondiusDrie mensen, waaronder een echtpaar uit Haulerwijk, zijn overleden na een uitbraak van het hantavirus op het cruiseschip Hondius tijdens een reis naar de Zuidpool. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen en zieke passagiers zijn in quarantaine geplaatst.

Read more »

Dodelijke virusuitbraak op Hondius: vijf vermoedelijke besmettingen, twee gevallen zekerHet plan is om het schip door te laten varen naar Tenerife, in Kaapverdië mogen de opvarenden niet van boord.

Read more »

Mogelijke verspreiding hantavirus op cruiseschip HondiusDe Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoekt mogelijke verspreiding van het hantavirus aan boord van het cruiseschip Hondius, na het overlijden van drie passagiers.

Read more »