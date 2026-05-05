Drie zieke passagiers cruiseschip Hondius geëvacueerd naar Nederland

Medische teams bereiden de evacuatie voor van drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het hantavirus. Eén van hen is Nederlander.

Maria Van Kerkhove, een vooraanstaand expert op het gebied van epidemieën en pandemieën bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), benadrukt dat dit momenteel de hoogste prioriteit heeft. Oceanwide Expeditions, de organisatie achter de cruise, heeft aangekondigd dat twee gespecialiseerde vliegtuigen onderweg zijn naar Kaapverdië om de drie zieken te evacueren. Vanuit Kaapverdië zullen de patiënten naar Nederland worden overgebracht. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt nauw samen met de rederij om de medische evacuatie te coördineren.

De drie passagiers zijn besmet geraakt met het hantavirus en verkeren in een zorgwekkende, hoewel stabiele, toestand. Ze zullen in Nederland de benodigde intensieve zorg ontvangen. Eerder is al een Britse passagier overgebracht naar de intensive care in Zuid-Afrika. Het hantavirus wordt doorgaans overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren, zoals muizen en ratten.

De WHO vermoedt dat de variant die aan boord van het schip is binnengedrongen het Andesvirus is, dat wijdverspreid is in Latijns-Amerika. Er bestaat een reële mogelijkheid dat het virus zich deze keer van mens tot mens heeft verspreid aan boord van het schip. De eerste besmetting is waarschijnlijk buiten het schip ontstaan, waarna het virus zich aan boord heeft verspreid. Momenteel zijn er zeven van de 147 passagiers en bemanningsleden ziek gemeld.

Helaas hebben al drie passagiers de strijd verloren, waaronder een Nederlands echtpaar uit Friesland. Dit echtpaar was op 1 april in Argentinië aan boord gegaan, na een reis door verschillende landen in Latijns-Amerika. Vijf dagen later kreeg de man symptomen van koorts, hoofdpijn en diarree. Nog eens vijf dagen later, op 11 april, kreeg de 70-jarige man ademhalingsproblemen en overleed diezelfde dag.

Zijn lichaam werd bijna twee weken later aan land gebracht op Sint-Helena, een eiland in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Het cruiseschip ligt al dagen voor anker voor de kust van Praia, de hoofdstad van Kaapverdië. Geen enkele passagier mag het schip verlaten. De autoriteiten van Kaapverdië staan alleen de evacuatie van de drie zieke passagiers toe en houden de rest van de passagiers aan boord.

Alle passagiers zijn verplicht in hun hutten te blijven. Het plan is nu om het schip naar de Canarische Eilanden te laten varen, zodra de drie geëvacueerde passagiers veilig aan boord zijn en onderweg zijn naar Nederland. De reis naar de Canarische Eilanden zal ongeveer drie dagen duren. Oceanwide Expeditions overweegt Tenerife of Gran Canaria als mogelijke bestemming.

Er worden nog gesprekken gevoerd met de relevante autoriteiten en zodra er concrete plannen zijn, zullen deze worden gedeeld. Een team van epidemiologen zal vandaag het schip inspecteren, zoals afgesproken tussen de WHO en het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid. Na dit onderzoek zal worden bepaald of het schip daadwerkelijk naar de Canarische Eilanden mag varen. De WHO-expert benadrukt de nauwe samenwerking met de Spaanse autoriteiten.

De situatie aan boord is gespannen en de gezondheid van de overige passagiers en bemanningsleden wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De WHO blijft de ontwikkelingen volgen en staat klaar om verdere ondersteuning te bieden. De focus ligt nu op het veilig overbrengen van de zieke passagiers naar Nederland en het voorkomen van verdere verspreiding van het virus. De komende dagen zullen cruciaal zijn om de situatie onder controle te krijgen en de gezondheid van alle betrokkenen te waarborgen.

De rederij en de autoriteiten werken hard aan een oplossing die zowel de gezondheid van de passagiers als de veiligheid van de bevolking waarborgt. De inspectie door het team van epidemiologen is een belangrijke stap in het proces om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus te stoppen en het schip veilig naar een haven te begeleiden. De samenwerking tussen internationale organisaties en nationale autoriteiten is essentieel in deze complexe situatie.

Het is van groot belang dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen en de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten opvolgen. De WHO blijft de situatie nauwlettend volgen en zal de internationale gemeenschap op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De evacuatie van de zieke passagiers is een complexe operatie die zorgvuldige planning en coördinatie vereist. Het is van cruciaal belang dat de patiënten tijdens het transport de best mogelijke medische zorg ontvangen.

De Nederlandse autoriteiten zijn voorbereid om de patiënten bij aankomst in Nederland op te vangen en te behandelen. De gezondheid en het welzijn van de passagiers en bemanningsleden hebben de hoogste prioriteit





Wat weten we over de zieken en doden op het Nederlandse cruiseschip Hondius?Het schip, de Hondius, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen drie passagiers ernstig ziek werden en stierven.

Drie doden na hantavirusuitbraak op cruiseschip HondiusDrie mensen, waaronder een echtpaar uit Haulerwijk, zijn overleden na een uitbraak van het hantavirus op het cruiseschip Hondius tijdens een reis naar de Zuidpool. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen en zieke passagiers zijn in quarantaine geplaatst.

Dodelijke virusuitbraak op Hondius: vijf vermoedelijke besmettingen, twee gevallen zekerHet plan is om het schip door te laten varen naar Tenerife, in Kaapverdië mogen de opvarenden niet van boord.

Mogelijke verspreiding hantavirus op cruiseschip HondiusDe Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoekt mogelijke verspreiding van het hantavirus aan boord van het cruiseschip Hondius, na het overlijden van drie passagiers.

Drie zieke passagiers cruiseschip Hondius naar NederlandVoorbereidingen zijn in volle gang om drie passagiers van het cruiseschip Hondius, besmet met het hantavirus, naar Nederland te evacueren. Een van hen is Nederlander. De WHO acht dit de hoogste prioriteit.

