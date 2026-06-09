Drie veroordeeld tot ruim tien jaar cel voor explosies en brandstichtingen in Alkmaar

Een opdrachtgever van tientallen explosies en brandstichtingen in Alkmaar is door de rechter veroordeeld tot ruim tien jaar cel. Twee anderen krijgen straffen van vijf en acht jaar. De enorme impact van de explosies en de ontstane angst bij de inwoners van Alkmaar rekent de rechtbank de drie veroordeelden zwaar aan.

Een opdrachtgever van tientallen explosies en brandstichtingen in Alkmaar is door de rechter veroordeeld tot ruim tien jaar cel. Dat is meer dan was geëist.

Twee anderen krijgen straffen van vijf en acht jaar. De enorme impact van de explosies en de ontstane angst bij de inwoners van Alkmaar rekent de rechtbank de drie veroordeelden zwaar aan. Ook heeft het trio minderjarigen geronseld om hun 'vuile werk' op te knappen. De drie mannen, Shannon H. uit Amsterdam en de broers Kerim en Aydin van D. uit Heerhugowaard en Alkmaar waren niet aanwezig bij de uitspraak in de Haarlemse rechtbank.

Dat zijn zij ook niet verplicht. Tijdens de eerdere inhoudelijke behandeling van hun zaak hebben zij geen van allen openheid van zaken gegeven en geen verantwoordelijkheid hebben genomen. Het drietal maakte volgens de rechtbank onderdeel uit van een criminele organisatie. Een organisatie die kwetsbare minderjarigen ronselde via Snapchat voor het laten ontploffen van 'Cobra-bommen' bij meerdere woningen en panden in Alkmaar.

Het gaat om (pogingen tot) explosies en brandstichtingen in onder meer de Zuidersingel, de Jan van der Heijdenstraat en de Van der Wijdenstraat. De explosies moesten vervolgens worden gefilmd en de registraties aan de opdrachtgevers gestuurd. Deze uitbuiting werkt volgens de rechtbank strafverzwarend. Daarnaast wordt hen verweten dat zij willens en wetens het risico hebben genomen dat er mensen gewond of in levensgevaar zouden komen.

Een conflict met iemand uit Alkmaar is de reden van de explosies. Maar waar die ruzie precies over zou gaan, daar gaf het trio geen inzicht in. De ontploffingen hebben veel impact gehad op de direct betrokkenen en omwonenden, maar ook op de stad Alkmaar in het algemeen. De angst en ongerustheid onder de burgers was groot.

Dat het sinds de aanhouding van het drietal 'rustig' is in de stad, noemde de rechter nog als opvallendheid. De rechtbank heeft Shannon H. een straf van tien jaar en zes maanden opgelegd. Bij de Amsterdammer werden ook 294 Cobra's 6 gevonden. De broers kregen een iets lagere straf dan was geëist: Aydin acht jaar en Kerim vijf jaar.

Zij worden onder meer als oprichter en leidinggevende van de criminele organisatie gezien





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