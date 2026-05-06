Drie opvarenden van cruiseschip Hondius geëvacueerd vanwege hantavirus

Drie passagiers van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald vanwege het hantavirus. Twee hebben acute symptomen, terwijl de derde in nauw contact stond met een overleden opvarende. Het schip heeft moeite om een veilige haven te vinden, met tegenstellingen tussen de Spaanse regering en de Canarische eilanden. Er zijn al meerdere doden en zieke passagiers gemeld, waaronder een echtpaar uit Friesland.

Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO ). Twee van hen vertonen acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een opvarende die vermoedelijk is overleden aan het virus, volgens rederij Oceanwide Expeditions.

De drie opvarenden zullen worden overgebracht naar een speciaal vliegtuig en vervolgens naar Nederland worden gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bevestigt aan persbureau ANP dat er voorbereidingen worden getroffen om één patiënt te ontvangen. Waar de andere twee passagiers heen gaan, is nog niet duidelijk. Arts-microbioloog Jean-Luc Murk zei gisteren bij tv-programma Pauw & De Wit dat er mogelijk ook een patiënt naar het Radboudumc in Nijmegen gaat.

Een woordvoerder van dat ziekenhuis bevestigt dit niet en zegt de situatie rustig af te wachten. Nadat de drie opvarenden zijn geëvacueerd, zal het schip met de overige passagiers verder varen. Op advies van het RIVM gaan twee artsen aan boord. Er is al één extra medisch specialist op de Hondius.

Waar de overige passagiers van boord mogen, is nog niet duidelijk. Van de Spaanse regering mag het cruiseschip aanmeren op het eiland Tenerife. Maar de president van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo, zei bij de Spaanse omroep Onda Cero er alles aan doen om dat tegen te houden. Hij heeft een gesprek met premier Sánchez aangevraagd.

Het cruiseschip ligt al dagen voor anker voor de kust van de Kaapverdische hoofdstad Praia. Daar mag het schip van de Kaapverdische autoriteiten niet aanmeren. Volgens de president van de Canarische eilanden Fernando Clavijo zou de beslissing van de regering niet aan technische criteria voldoen. Daarnaast vindt hij dat er niet genoeg informatie is om zijn inwoners gerust te stellen over wat het voor hen zou betekenen.

Clavijo is van de centrumrechtse regionale partij Coalición Canaria (CC) en staat in het politieke veld wel vaker tegenover de socialistische partij van Sánchez. Een belangrijk speerpunt van CC is het verdedigen van de regionale belangen van de eilanden, iets wat hij in deze zaak zeker doet. Clavijo is naar eigen zeggen niet goed op de hoogte gehouden van de beslissing om het schip te laten aanmeren op de eilanden.

Hij beschuldigt de nationale minister van Gezondheid ervan hem geen uitleg te hebben gegeven over de criteria die de WHO heeft gevolgd. De drie mensen die nu worden geëvacueerd, zijn niet de enige passagiers die mogelijk besmet zijn met het hantavirus. Een andere opvarende ging eerder al ziek van boord en ligt nu op de intensive care in Johannesburg, Zuid-Afrika. Nog drie passagiers zijn overleden, onder wie een echtpaar van 69 uit Friesland.

De vrouw overleed in het ziekenhuis in Johannesburg. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten maakten vandaag bekend dat bij de twee passagiers in het ziekenhuis van Johannesburg de Andes-variant van het virus is vastgesteld. Bij de overleden vrouw werd autopsie verricht. De Andes-variant kan van persoon op persoon worden overgedragen. Met dat scenario zei de WHO gisteren al rekening te houden





