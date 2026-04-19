Drie Nederlanders aan de aftrap in spektakelstukken, Aston Villa houdt stand tegen Sunderland

Twee fascinerende wedstrijden met Nederlandse inbreng in de Premier League. Aston Villa wint met veel moeite van Sunderland na een gelijk opgaande strijd, terwijl Nottingham Forest een belangrijke overwinning boekt tegen Burnley dankzij een hattrick van Gibbs-White.

Drie Nederlanders stonden aan de aftrap in Birmingham voor een wedstrijd die de gemoederen flink bezig hield. Ian Maatsen mocht bij de thuisploeg Aston Villa weer eens vanaf het begin laten zien wat hij in huis had, terwijl bij de bezoekers, Sunderland , Robin Roefs en Brian Brobbey een basisplaats hadden gekregen.

De start van de wedstrijd was direct hectisch voor de Nederlandse goalie Roefs. Nog geen twee minuten na de aftrap moest hij de bal uit zijn eigen doel vissen. Ollie Watkins, de spits van Aston Villa, knikte de openingstreffer binnen, zijn tiende van het seizoen in de Premier League. De gelijkmaker liet echter niet lang op zich wachten. Voordat er tien minuten gespeeld waren, had de jonge Chris Rigg de bal met veel gevoel in de verre hoek gelegd, waarmee hij de stand weer gelijk trok.

Aston Villa wist echter de voorsprong voor rust weer te heroveren. Een kleine tien minuten voor de pauze was het opnieuw Watkins die scoorde, ditmaal op aangeven van landgenoot Maatsen. De tweede helft begon voor Aston Villa net zo veelbelovend als de eerste. Binnen een minuut na rust produceerde de thuisploeg de volgende treffer. Dit keer was het niet Watkins die scoorde, maar fungeerde hij als aangever in een snelle uitbraak. Hij bediende Morgan Rogers, die de bal kundig achter Roefs werkte: 3-1.

Aston Villa leek daarmee op weg naar een belangrijke overwinning in de strijd om Champions League-voetbal. Echter, de veerkracht van Sunderland bleek groter dan gedacht. In twee zinderende minuten trokken Trai Hume en Wilson Isidor, de vervanger van Brobbey, de stand weer gelijk, wat tot een feest leidde in het uitvak. De vreugde werd echter in de blessuretijd omgeslagen in teleurstelling. Tammy Abraham, een invaller bij Aston Villa, deed van dichtbij ook nog een duit in het zakje en bepaalde de eindstand, waarmee hij de drie punten in Birmingham hield.

De aandacht verschoof vervolgens naar een andere belangrijke wedstrijd, waarbij Tottenham Hotspur waarschijnlijk met spanning meekeek naar het treffen tussen Nottingham Forest en Burnley. Een zege van de bezoekers kon Spurs namelijk helpen in de strijd om lijfsbehoud. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde een doelpunt van Nederlandse makelij voor opluchting bij Burnley en Spurs. Quilindschy Hartman gaf de bal tergend langzaam voor, en toen iedereen de bal miste, schoot Zian Flemming hem binnen: 0-1.

De schade voor Nottingham Forest werd na ruim een uur gerepareerd door Gibbs-White, die zijn ploeg opnieuw op de kaart zette. Acht minuten na zijn gelijkmaker bezorgde Gibbs-White zijn team de voorsprong. De sterspeler nam een voorzet van Omari Hutchinson in één keer op de volley en verschalkte doelman Martin Dubravka opnieuw: 2-1.

In de laatste vijftien minuten voltooide Gibbs-White zijn hattrick, en invaller Igor Jesus pikte ook nog een doelpuntje mee. Deze overwinning dompelde Burnley en Tottenham in rouw. Door deze zege slaat Nottingham Forest een gat van vijf punten met de Noord-Londense topclub, wat cruciaal kan zijn in de degradatiestrijd





