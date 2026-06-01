Drie mannen binnendringen in woning Oss, vrouw mishandeld en geld gestolen

Nachtelijke woninginbraak in Oss leidt tot mishandeling en gelddiefstal. Buurtbewoner grijpt in en schiet door de voordeur. Politie vraagt om getuigenverklaringen en camerabeelden.

In de nacht van zondag op maandag vond een gewelddadige woninginbraak plaats aan de Professor Regoutstraat in Oss . Rond kwart over twee 's nachts opende een vrouw de voordeur na het horen van de deurbel.

Onmiddellijk staken drie mannen de woning binnen. Binnen werd de vrouw bedreigd met een mes en fysiek aangevallen, wat leidde tot verschillende zwellingen. Haar partner probeerde in te grijpen maar werd tegengehouden doordat de daders een tussendeur dichtduwden. Een buurtbewoner, aangetrokken door de lawaaierige situatie, kwam naar buiten en schoot door de open staande voordeur om de vrouw te ondersteunen.

De drie verdachten namen hun verheugenis en vluchtten met een aanzienlijke hoeveelheid geld. De politie is thans aan een uitgebreid onderzoek om de exacte omstandigheden te reconstrueren en de identiteit van de daders te achterhalen. Ook wordt een oproep gedaan naar eventuele getuigen en mensen die over camerabeelden uit de directe omgeving beschikken om contact op te nemen met de autoriteiten





