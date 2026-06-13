Drie jonge leeuwen uit Oekraïne ondergebracht bij Stichting Leeuw in Anna Paulowna

De jonge leeuwen Sophocles, Aloka en Firas zijn gered uit Oekraïne en kunnen nu bij Stichting Leeuw onderkomen. Door de oorlog waren de dieren in gevaar en werden ze getraumatiseerd. Na een lange reis zijn ze safe in Nederland, waar ze eerst in quarantaine gaan voordat ze uiteindelijk een permanent thuis vinden in Zuid-Afrika.

De drie jonge leeuwen Sophocles, Aloka en Firas zijn na een lange reis uit Oekraïne aangekomen bij Stichting Leeuw in Anna Paulowna. Het reddingsteam van de stichting is afgereisd naar Kiev om de dieren te evacueren.

Voor hen was het namelijk niet meer veilig om in de hoofdstad opgevangen te worden. Aloka en Firas zijn twee jonge leeuwen van ongeveer tien maanden oud. Zij werden door hun eigenaar verwaarloosd in de regio Kiev. Sophocles, geboren in 2024, werd gered uit de regio Sumy, waar hij ook onder slechte omstandigheden werd gehouden.

In de Oekraïense hoofdstad Kiev werden ze opgevangen, maar door de oorlog was het niet meer veilig om de roofdieren daar te houden en konden ze ook niet naar een buitenverblijf. De verzorgers daar vertelden dat ze nog nooit gras onder hun poten hebben gevoeld, vertelt Lisette van der Ham van Stichting Leeuw. Door de voortdurende bombardementen zijn de leeuwtjes getraumatiseerd geraakt. Vooral Sophocles heeft daar last van.

In paniek heeft hij zichzelf meerdere keren verwond. Dus werd Stichting Leeuw gevraagd om te helpen de dieren in het veilige Nederland op te vangen. Daarvoor moest een reddingsteam afreizen naar Oekraïne om de dieren op te halen. Vrijdagochtend vertrok het team met de drie leeuwen terug naar Nederland.

Bij de Oekraïens-Poolse grens moesten ze 12 uur wachten. Dat had vooral te maken met het checken van documenten. Tijdens de tocht werden de dieren continu gemonitord. Maar ze hebben het goed doorstaan, vertelt Van der Ham.

Wij zijn blij dat we deze dieren een veilige plek kunnen bieden, zegt Robert Kruijff, directeur van Stichting Leeuw. Na een intensieve voorbereiding kunnen we hen nu de rust, zorg en aandacht geven die zij nodig hebben. Het welzijn van de dieren staat tijdens het hele traject voorop. Nu de dieren in Nederland zijn, worden ze eerst ondergebracht in de quarantainefaciliteit van de stichting.

Daar kunnen ze herstellen, worden ze onderzocht door een dierenarts en kunnen ze wennen aan hun nieuwe verzorgers. Na dertig dagen mogen ze naar het hoofdgebouw met binnen- en buitenverblijf. Daar wordt gekeken of ze klaar zijn voor de volgende en laatste stap. Het uiteindelijke doel is namelijk om de leeuwen een permanent thuis te bieden bij zusterorganisatie The Lions Foundation in Zuid-Afrika





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