Drie hoofdverdachten in kunstroofzaak Drents Museum gekwalificeerd voor bijna vier jaar cel

In de grote kunstroof van het Drents Museum zijn drie mannen veroordeeld tot 47 maanden gevangenisstraf. De diefstal van de gouden Dacia-helm en drie armbanden vond plaats in januari 2025. De daders gebruikten explosieven om het museum binnen te dringen en ontkwamen met gestolen auto's. Twee verdachten sloten een deal voor teruggave en uitval van hoger beroep.

In de kunstroofzaak waarbij gouden voorwerpen uit het Drents Museum gestolen werden, zijn de drie hoofdverdachten veroordeeld tot bijna vier jaar cel. De diefstal vond plaats in de nacht van 24 op 25 januari 2025, toen daders met explosieven toegang verschaften tot het museum en de gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden ontvoerden.

De flinke veertig seconden durende roof werd uitgevoerd door Douglas Chesley W., Bernhard Z. en Jan B., die allen een straf van 47 maanden kregen. Twee van hen, B. en W., hadden eerder een dealsluiting met het Openbaar Ministerie bevochten, waardoor zij niet in hoger beroep zullen gaan en bijdroegen aan de teruggave van de kunstschatten. De derde verdachte, Z., kan nog wel in beroep gaan. Het OM had voor zijn straf eis van 66 maanden cel gesteld.

De gestolen voorwerpen maakten deel uit van de tentoonstelling Dacia - Rijk van goud en zilver, een leenuit de Roemeense hoofdstad Boekarest. De helm, ooit in 1927 gevonden in Roemenië, woog bijna 726 gram en was een van de 673 tentoongestelde stukken. Na de diefstal, die 202 dagen na opening van de expositie gebeurde, werd het museum voor herstelwerkzaamheden gesloten. De schade bedroeg ongeveer 250.000 euro.

De helm en twee armbanden keerden op 1 april terug, bijna een jaar na de inbraak, en werden in Roemenië tijdelijk uitgebeeld met meer dan 9000 bezoekers. De director Harry Tupan uitte zijn voorkeur voor een onbezoeke museum boven de reconstructiekosten. Onder meer een gele Peugeot 208 en een Volkswagen Golf met gestolen kentekens werden in de nasleep van de roof gebruikt en later aangetroffen.

Zeven verdachten in totaal werden aangehouden, maar voor drie zat de rol te minimaal voor vervolging. Een vierde verdachte zat vast voor het stelen van kentekenplaten. Hetmuseum zelf lag op ongeveer 1712 kilometer afstand van de Roemeense leverancier. De exhibition trok uiteindelijk 87.000 bezoekers, meer dan gehoopt, maar Tupans betrokkenheid bij de collectie maakte de diefstal een persoonlijke tegenslag.

De zaak markeert een belangrijk moment in de aanpak van kunstroof in Nederland, met een federale straf die de ernst van dergelijke misdrijven onderstreept. De resterende derde armband blijft nog altijd vermist





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Kunstroof Drents Museum Gouden Helm Cotofenesti Dacia Tentoonstelling Roemenië Gevangenisstraf Deal OM Explosief Harry Tupan

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