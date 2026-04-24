Drie generaties Wegdam samen in operatiekamer Elkerliek Ziekenhuis

Chirurg Johannes Wegdam opereerde met zijn vader en dochter aanwezig in de operatiekamer van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Een unieke gebeurtenis die vakmanschap, samenwerking en de overdracht van kennis tussen generaties symboliseert.

Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond was vorige week dinsdag getuige van een uitzonderlijke gebeurtenis. Drie generaties van de familie Wegdam stonden gezamenlijk in de operatiekamer, tijdens een complexe operatie voor een littekenbreuk.

Chirurg Johannes A. Wegdam voerde de ingreep uit, terwijl zijn vader, Harry Wegdam, en dochter, Floortje Wegdam, als toeschouwers aanwezig waren. Deze unieke situatie zorgde voor een bijzondere dynamiek en een onvergetelijke ervaring voor alle betrokkenen. Johannes beschrijft het als een moment waarop de rollen tijdelijk omgedraaid waren. Hij herinnert zich hoe hij als jonge chirurg vaak bij zijn vader mocht meekijken, en nu was het zijn beurt om zijn 83-jarige vader te laten zien wat hij bereikt heeft.

Harry Wegdam heeft een indrukwekkende carrière achter de rug als chirurg, maar koos op zijn 53ste voor een nieuwe uitdaging en vertrok naar Afrika om als tropenarts te werken. Hij bracht bijna achttien jaar door in Afrika, waar hij niet alleen medische zorg verleende, maar ook zijn kennis deelde en lokale professionals opleidde. Johannes bezocht zijn vader regelmatig tijdens zijn werk in Afrika en leerde veel van zijn ervaringen en expertise.

De aanwezigheid van Floortje, die geneeskunde studeert in Groningen en momenteel stage loopt in het Elkerliek Ziekenhuis, maakte de gebeurtenis nog specialer. Ze kreeg de kans om de operatie van dichtbij te observeren en te leren van haar vader en grootvader. De operatie zelf was complex en vereiste de samenwerking van een multidisciplinair team van operatieassistenten en specialisten. Johannes benadrukt het belang van teamwork en de gezamenlijke inspanningen om het beste resultaat voor de patiënt te bereiken.

Hij voelt zich dankbaar dat hij dit nu ook in het bijzijn van zijn vader en dochter heeft mogen doen. Het was echter niet eenvoudig om de aanwezigheid van zijn vader en dochter te realiseren. Er gelden strenge regels en protocollen in het ziekenhuis, die ook van toepassing waren op deze situatie.

Dankzij de juiste voorbereiding, de toestemming van de patiënt en de goedkeuring van het ziekenhuisbestuur, kon de wens van Johannes om drie generaties in de operatiekamer te hebben, toch in vervulling gaan. Hij bedankt het ziekenhuis, de patiënt en alle betrokkenen voor hun medewerking en begrip. De situatie leverde ook grappige momenten op. Tijdens de operatie wees Harry zijn zoon op een kleine bloeding die hij zelf nog niet was opgevallen.

Johannes reageerde lachend: 'Ja, pap'. Deze anekdote illustreert de ontspannen en vertrouwde sfeer die er heerste, ondanks de serieuze aard van de operatie. Het Elkerliek Ziekenhuis kijkt met trots terug op deze bijzondere gebeurtenis. Het ziekenhuis beschouwt het als een mooi voorbeeld van vakmanschap, samenwerking en de overdracht van kennis tussen generaties.

Het benadrukt het belang van het delen van ervaringen en het inspireren van toekomstige artsen. Het belangrijkste is dat de patiënt goed herstelt van de operatie. Deze gebeurtenis laat zien dat het ziekenhuis niet alleen een plek is waar medische zorg wordt verleend, maar ook een omgeving waar waardevolle momenten worden gecreëerd en waar de menselijke kant van de geneeskunde centraal staat.

De aanwezigheid van drie generaties in de operatiekamer symboliseert de continuïteit van de medische traditie en de toewijding aan het vak. Het is een verhaal dat inspireert en laat zien dat passie voor de geneeskunde doorgegeven kan worden van generatie op generatie. De familie Wegdam heeft een unieke herinnering aan deze dag, en het Elkerliek Ziekenhuis heeft een verhaal om te koesteren dat de waarden van het ziekenhuis weerspiegelt: zorg, samenwerking en innovatie





