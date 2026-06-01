Drie auto's botsen op kruising in Tilburg door vermoedelijk roodlichtovertreding

Een ernstig verkeersongeval met drie auto's op de kruising van de Burgemeester Bechtweg en De Baggerweg in Tilburg wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een bestuurster die door een rood verkeerslicht reed. De botsing leidde tot aanzienlijke materiële schade en verkeershinder, waarbij twee personen ter plaatse werden gecontroleerd maar geen medische hulp nodig hadden. De incidentlocatie kende al eerder een vergelijkbaar ongeluk.

Drie auto's raakten betrokken bij een serious ongeluk op maandagmiddag rond kwart voor zes uur op de kruising van de Burgemeester Bechtweg met De Baggerweg in Tilburg .

Volgens de politie stonden twee auto's te wachten voor een rood verkeerslicht op de Burgemeester Bechtweg. Wanneer het verkeerslicht op groen sprang, fietsten zij richting de A65. Tegelijkertijd naderde een automobiliste vanaf de A65 die linksaf wilde slaan naar De Baggerweg. Die bestuurster zou vermoedelijk het rode verkeerslicht hebben genegeerd, waardoor de drie voertuigen hard op elkaar botsten.

De botsing veroorzaakte aanzienlijke schade aan alle betrokken auto's. De kruising werd overspoeld met brokstukken en losse onderdelen, wat leidde tot flinke verkeershinder in de omgeving. Twee inzittenden van de auto die linksaf sloeg werden ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Opmerkelijk is dat dit soort ongeluk niet ongehoord is op deze locatie.

Vorige week vond op dezelfde kruising al een vergelijkbaar incident plaats waarbij mogelijk ook verkeerslichten werden genegeerd. De politie heeft op beide momenten onderzoek ingesteld en de betrokken voertuigen zijn afgevoerd





