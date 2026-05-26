Drenttimer: Elektrische oldtimer voor ouderen in Drentse natuur

Een initiatief om ouderen met een geheugenstoornis of eenzaamheidsproblematiek een ritje door het Drentse landschap te bieden, waarbij ze in een lookalike van de T-ford uit 1910 kunnen rijden. De wagen is geen echte oldtimer, maar een replica uit China, en heeft een Drentse naam gekregen. De ouderen van Sanniek in Ansen zijn vandaag enthousiast na hun rit, en hopen op financiële steun van gemeente De Wolden om meer wagens te kunnen aanschaffen.

In de omgeving van Ruinen en Ansen is de zogeheten ' Drenttimer ' steeds meer te zien: een elektrische oldtimer waarmee ouderen de hort op kunnen gaan, zoals vandaag met een groep van Sanniek.

De initiatiefnemers willen gaan uitbreiden met meer wagens, maar daar is steun voor nodig.

'Het was een geweldig ritje', zegt Leo van Teijlingen (83) uit Wateren, een van de passagiers die vandaag meerijdt. 'Ik hoef niets te doen, dat vind ik wel jammer. Ik zit liever op dit stoeltje', zegt hij wijzend op de bestuurdersstoel. Voor hem zit Coba de Boer (75).

Ook zij is positief verrast.

'Dit is even iets bijzonders. Je moet af en toe iets bijzonders hebben, niet altijd hetzelfde.

' Het idee achter de Drenttimer is simpel: in een lookalike van de T-ford uit 1910 kunnen ouderen een tocht maken door het Drentse landschap. 'Het accent ligt heel erg op mensen met een geheugenstoornis of met eenzaamheidsproblematiek. De oudere mens', legt Pieter Goedhart uit. In de auto krijgen de ouderen muziek te horen van vroeger.

Ook is het idee dat er ruimte is voor een gesprek, het luisteren naar de vogeltjes en een koffiemoment





