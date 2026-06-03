Drentse gemeenten en provincie hekelen nieuwe schaderegeling aardbeving Eleveld

De gemeenten Aa en Hunze, Assen en Midden-Drenthe, samen met de provincie Drenthe, uiten felle kritiek op de nieuwe schadeafhandeling voor de aardbeving bij Eleveld. Ze vinden de regeling te ingewikkeld en te traag, en pleiten voor een vaste vergoeding en herstel door aannemers.

De gemeenten Aa en Hunze, Assen en Midden- Drenthe , samen met de provincie Drenthe , uiten forse kritiek op de nieuwe schadeafhandeling voor de aardbeving bij Eleveld.

De burgemeesters van het getroffen gebied in Drenthe zijn duidelijk: de regeling is te beperkt en te traag. Anno Wietze Hiemstra, burgemeester van Aa en Hunze, spreekt namens de overheden en zegt: 'Met de regeling die er nu ligt wordt het afhandelen van schade niet makkelijker, maar juist ingewikkelder.

' Samen met de andere gemeenten en de provincie stelden zij een brief op aan staatssecretaris Jo-Annes de Bat van Economische Zaken en Klimaat, met punten waaraan de nieuwe regeling moest voldoen. Hiemstra verzucht: 'Maar we moeten constateren dat niets uit die brief nu in de schaderegeling staat.

' Wat de drie Drentse gemeenten vooral steekt, is dat hun inwoners geen vaste vergoeding krijgen zoals in Groningen wel het geval is. 'Er zit een ingewikkeldere rekensom achter, terwijl mensen behoefte hebben aan een eenvoudige regeling', is Hiemstra van mening. Staatssecretaris De Bat wil het gebied rond het epicentrum opdelen in verschillende schadezones, waarbij bewoners in de binnenste ringen op een hogere vergoeding kunnen rekenen dan huishoudens die verder weg wonen.

Dat zou de afhandeling van bevingsschade sneller en goedkoper moeten maken. Hiemstra stelt echter: 'Alleen ligt de kern - de eerste ring - vooral in een natuurgebied waar weinig huizen staan, terwijl de schade voor een groot deel over Assen ligt.

' In de beoogde nieuwe regeling wordt bovendien met een plafondbedrag voor schades gewerkt. 'Dat betekent niet dat je dat ook krijgt, maar wel dat je nooit meer dan dat bedrag kunt krijgen', zegt hij. Hiemstra denkt dat met de regeling veel nieuwe verschillen ontstaan, waardoor mensen zich straks niet serieus genomen voelen.

'Op het oog lijkt het misschien logisch, maar in de praktijk gaat het tot grote ongenoegen leiden. ' Wat daarbij niet helpt, is dat gedupeerden met een hogere schade dan het ingestelde plafond alsnog bij het loket van de Commissie Mijnbouwschade langs moeten, terwijl die regeling onveranderd blijft. 'En daarvan is in Ekehaar al gebleken dat die regeling niet deugt en alleen maar tot teleurstellingen leidt.

' Ook de minister heeft eerder al gezegd dat de reguliere regeling langs het loket van de Commissie Mijnbouwschade aangepast moet worden, maar zijn staatssecretaris kiest er vooralsnog voor om dat niet te doen. 'Dat dit niet aangepast wordt, vinden wij onacceptabel', is Hiemstra duidelijk. 'Dus al met al zijn we gewoon heel teleurgesteld over wat er nu ligt.

' De drie Drentse gemeenten en de provincie pleiten dan ook voor een vast schadebedrag en de mogelijkheid om de schade door een aannemer te laten herstellen, in plaats van een geldbedrag. Hiemstra stelt: 'Mensen zitten vaak helemaal niet te wachten op geld, maar dat de scheuren gemaakt worden.

' Daarnaast zien zij graag een geschillencommissie komen om onenigheid tussen Drentse gedupeerden en de Commissie Mijnbouwschade op te lossen. Bovendien zijn zij voorstander van een commissie 'bijzondere situaties', om maatwerk te bieden voor melders met dusdanig grote schade met bijkomende problematiek.

'Al die dingen zitten er niet in en daarom zijn wij teleurgesteld', aldus de burgemeester. Hiemstra besluit: 'We vinden dat er te weinig is geluisterd naar geluiden uit het gebied. Het wordt gepresenteerd als een mooie, makkelijke regeling, terwijl dat in de praktijk gewoon niet zo is.

' De kritiek van de Drentse overheden komt op een moment dat de schadeafhandeling in het aardbevingsgebied al langer onder vuur ligt. Bewoners klagen over trage procedures, ontoereikende vergoedingen en gebrek aan maatwerk. De nieuwe regeling zou soelaas moeten bieden, maar lijkt volgens de gemeenten en provincie juist nieuwe problemen te creëren. Het is nu afwachten of staatssecretaris De Bat nog aanpassingen wil doorvoeren.

Ondertussen blijft de onrust onder getroffen inwoners groot. Zij voelen zich in de steek gelaten door de overheid en eisen een eerlijke en eenvoudige afhandeling van hun schade





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