Drentse boeren en Staatsbosbeheer werken samen aan een zoemende toekomst

Tien Drentse boeren passen hun werk aan in samenwerking met Staatsbosbeheer om meer ruimte te creëren voor planten en dieren, met als doel de natuur te beschermen en de biodiversiteit te vergroten. Het project omvat duurzame landbouwpraktijken, een circulaire economie en een geleidelijke verandering van het landschap.

In de provincie Drenthe staat een bijzondere samenwerking op het punt om vorm te krijgen, waarbij tien boeren de handen ineenslaan met Staatsbosbeheer om de natuurlijke rijkdom van hun land te vergroten.

Het doel is om meer ruimte te creëren voor planten en dieren, en daarmee de biodiversiteit te bevorderen. Deze initiatief is niet zomaar een project; het is een langetermijnvisie die de landbouw en natuurbeheer met elkaar verbindt, met als uiteindelijke doel een duurzamere en veerkrachtigere omgeving. In het pittoreske Darp is men al volop bezig met de voorbereidingen, waarbij boeren en bosbeheerders samen de grond in duiken om de basis te leggen voor een bloeiende toekomst.

Gert Brommer, een van de betrokken boeren, demonstreert met trots een kluit kruidig grasland, zorgvuldig gezaaid met klaver en weegbree. Deze planten zijn bijzonder omdat ze zelf stikstof uit de lucht opnemen, waardoor de behoefte aan kunstmest drastisch vermindert. Dit is een cruciale stap in de richting van het verminderen van stikstofuitstoot, een belangrijke bedreiging voor de omliggende natuurgebieden.

De wortels van deze planten werken als natuurlijke fabrieken, die de benodigde voedingsstoffen zelf produceren, waardoor de bodem gezonder wordt en de impact op het milieu afneemt. Theus de Ruig, vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer, benadrukt het belang van deze samenwerking. Staatsbosbeheer en de tien boeren zijn overeengekomen om gedurende twaalf jaar elkaars land te gebruiken, met als doel duurzame landbouwpraktijken te implementeren.

De boeren in kwestie hebben land dat grenst aan waardevolle natuurgebieden zoals het Drents-Friese Wold, Holtingerveld en Dwingelderveld, gebieden die te lijden hebben onder de negatieve effecten van stikstofuitstoot. Door gezamenlijk te zoeken naar oplossingen, hopen ze een positieve bijdrage te leveren aan het herstel van deze ecosystemen. Deze samenwerking is een win-winsituatie voor beide partijen. Niet alleen wordt de natuur beschermd en versterkt, maar de boeren krijgen ook toegang tot voordelen die hun bedrijfsvoering ten goede komen.

Zo mogen ze bijvoorbeeld natuurhooi verzamelen op het land van Staatsbosbeheer, dat ze vervolgens aan hun vee kunnen voeren. Boer Albert van den Belt illustreert dit met een voorbeeld: hij pakt een bos hooi en geeft het aan een koe, benadrukkend dat de mest die de koeien produceren weer gebruikt wordt voor de akkerbouw, waardoor een gesloten kringloop ontstaat. Dit circulaire systeem minimaliseert afval en maximaliseert de efficiëntie van de landbouw.

De boeren en Staatsbosbeheer streven er ook naar om het landschap aantrekkelijker en diverser te maken. Ze willen de harde lijnen tussen landbouwgrond en natuur doorbreken door meer randen, bomen en groene elementen te creëren. Het idee is om een geleidelijke overgang te realiseren, waarbij landbouw en natuur harmonieus in elkaar overlopen.

De Ruig legt uit dat het niet de bedoeling is om van een kale weide plotseling in een bos terecht te komen, maar om de overgang geleidelijk op te bouwen met meer groen. Brommer wijst op een bos van Staatsbosbeheer aan de rand van zijn perceel en legt uit dat ze op hun eigen land bosjes en bomen kunnen aanplanten om de verbinding met het bestaande bos te versterken.

Deze samenwerking is een investering in de toekomst, en de boeren begrijpen dat het tijd kost om de vruchten te plukken. Ze verwachten in eerste instantie zelfs verlies te lijden, maar hopen dat de situatie over vijf tot zeven jaar zal keren en dat ze weer even productief kunnen zijn als een normale boerderij. Van den Belt benadrukt dat het spannend is, maar ook leuk om te experimenteren en dat het belangrijk is om open te staan voor verandering.

Hij lacht en zegt dat als je dit niet aantrekt, je het ook niet volhoudt. Dit project is een inspirerend voorbeeld van hoe landbouw en natuurbeheer elkaar kunnen versterken, en hoe samenwerking kan leiden tot een duurzamere en leefbaardere omgeving voor iedereen





