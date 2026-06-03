Drenthe geeft bijna 2,5 ton uit aan inhuur voor handhaving bestrijdingsmiddelen bij Natura 2000-gebieden

De provincie Drenthe kampt met een tekort aan personeel om agrarische bedrijven te controleren op het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Om aan de handhavingsverzoeken te kunnen voldoen, wordt dit jaar bijna 2,5 ton uitgetrokken voor de inhuur van extra medewerkers. Het burgerinitiatief Meten=Weten drijft de provincie tot actie vanwege de lelieteelt.

De provincie Drenthe heeft te weinig personeel in huis om agrariërs te controleren die bestrijdingsmiddelen gebruiken in de nabijheid van Natura 2000 -gebieden. Om de boel op de rit te krijgen, geeft de provincie dit jaar bijna 2,5 ton uit voor de inhuur van extra mensen.

Op de bureaus van de ambtenaren in het provinciehuis liggen momenteel vuistdikke dossiers die om aandacht vragen. Dit komt door handhavingsverzoeken die de provincie binnenkrijgt over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de buurt van deze beschermde natuurgebieden. Het gaat dan vooral om de veelheid aan percelen waar de verzoeken betrekking op hebben. Zo is er één verzoek voor 258 percelen ingediend.

Toezichthouders en controleurs van de provincie moeten vooral aan de bak door een handhavingsverzoek van Meten=Weten. Dit burgerinitiatief uit Dwingeloo richt zich op de lelieteelt in Drenthe. Telers hebben een natuurvergunning nodig voor hun teelt op de percelen bij Natura 2000-gebieden, betoogt Meten=Weten, maar die hebben de telers niet. Dus moet er worden gehandhaafd, aldus Meten=Weten.

Over deze kwestie zijn inmiddels al meerdere rechtszaken geweest. Een uitkomst van een van deze zaken is dat de provincie voor 1 juli een besluit moet nemen op het handhavingsverzoek van Meten=Weten. Omdat de provincie informatie moet achterhalen van honderden percelen, is dit een monsterklus onder tijdsdruk. Wordt de deadline overschreden, volgt een boete van maximaal 15.000 euro.

In Provinciale Staten hamerde met name de ChristenUnie op de uitbreiding van de handhavingscapaciteit van de provincie. Statenlid Gerben Brandsema vroeg om een proactieve houding van de provincie door het liefst nog dit jaar meer geld uit te trekken. Gedeputeerde Henk Emmens (BBB) komt daaraan nu tegemoet door incidenteel 237.235 euro klaar te leggen. Het gaat om extra capaciteit van tien maanden.

Emmens zei overigens in maart dat bij de provincie op allerlei terreinen handhavingsverzoeken binnenkomen. Dus niet alle handhavers kunnen we zetten op het dossier lelieteelt, zei de gedeputeerde. Het verzoek dat betrekking heeft op de 258 percelen heeft de provincie overigens bijna afgerond. In mei zijn grote stappen gezet in het handhavingsverzoek van Meten=Weten.

Aan het begin van vorige maand ontving Drenthe de perceelnummers van de agrariërs en aan de hand daarvan kon bepaald worden wat de afstand is tot Natura 2000-gebieden. Bestrijdingsmiddelen hebben mogelijk een negatieve impact op Natura 2000-gebieden, maar zeker is dat niet. Er is daarvoor meer onderzoek nodig. Drenthe wil wel dat telers meer voorzorgsmaatregelen nemen in de buurt van Natura 2000-gebieden.

Zo mogen binnen 250 meter vijf stoffen niet meer gebruikt worden. Willen de telers hierin niet meegaan, dan kunnen zij boetes krijgen van miljoenen euro's. De situatie in Drenthe is exemplarisch voor een breder probleem in Nederland. Steeds vaker dienen burgerinitiatieven handhavingsverzoeken in bij provincies om de naleving van natuurvergunningen af te dwingen.

Dit legt een grote druk op de capaciteit van de handhavingsdiensten, die vaak al onderbezet zijn. De provincie Drenthe hoopt met de extra inhuur de komende maanden de achterstand in te lopen en verdere juridische stappen te voorkomen. Voor de lelietelers betekent dit dat zij mogelijk hun bedrijfsvoering moeten aanpassen om aan de strengere eisen te voldoen. De discussie over bestrijdingsmiddelen en Natura 2000-gebieden zal naar verwachting nog lang niet zijn beslecht.

Wetenschappers pleiten voor meer onderzoek naar de effecten van specifieke stoffen op de kwetsbare ecosystemen. Ondertussen moeten provincies balanceren tussen economische belangen van de landbouw en de bescherming van de natuur. De uitkomst van deze kwestie in Drenthe zal mogelijk als precedent dienen voor andere regio's. Het is een complexe puzzel waar nog vele stukken ontbreken, maar de urgentie is hoog.

Met de zomer in aantocht en de teeltseizoenen in volle gang, is het een race tegen de klok om zowel de natuur als de rechtspositie van de boeren te waarborgen





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Bestrijdingsmiddelen Natura 2000 Handhaving Drenthe Lelieteelt

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