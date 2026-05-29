Drenthe dreigt miljoenenboete aan lelietelers bij niet-natuurvriendelijke teelt

Drenthe dreigt een miljoenenboete op te leggen aan lelietelers die niet voldoen aan de natuurbeheersmaatregelen van de provincie. De provincie heeft aan telers in de buurt van Natura 2000-gebieden extra voorzorgsmaatregelen opgelegd bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Als de telers niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen ze een boete van maximaal 5,3 miljoen euro krijgen. Vijftien telers hebben hun locatie aan de provincie gemeld en hebben een brief ontvangen met de verwachtingen van de provincie. De provincie is het meest streng op percelen binnen 250 meter van een Natura 2000-gebied, waar vijf stoffen niet meer mogen worden gebruikt.

De telers zijn ontevreden over de keuze van deze vijf stoffen en verwijzen naar een rapport van Wageningen University & Research dat negen stoffen als mogelijke bedreiging voor de natuur noemt. De provincie stelt echter dat het WUR-rapport beperkingen heeft en dat het 'zorgvuldig' is om vast te houden aan de vijf stoffen. De provincie heeft ook extra eisen voor telers die telen op een afstand groter dan 250 meter, maar binnen een kilometer van een Natura 2000-gebied.

Ze moeten aantonen dat ze verduurzamen. Als de telers hier niet aan voldoen, kunnen ze ook een boete krijgen. De provincie heeft deze maatregelen genomen in reactie op een handhavingsverzoek van Meten=Weten. De telers kunnen de boetes voorkomen door aan de eisen van de provincie te voldoen of door te bewijzen dat ze de teelt al langer uitvoeren





