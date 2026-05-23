Drente stelt meer schapen, pony's en paarden ook met rassen tegen wolven

Er is onderzocht hoeveel landbouwhuisdieren achter een wolfwerend hek staan in deze gebieden waar een wolvenroedel leeft. Erextra_id_51eld in Midden-Drenthe 2395 schapen, waarvan bijna 87% achter een raster stond. Ook gedeputeerde Henk Emmers van BBB noemt deze stijging ten opzichte van een jaar eerder een 'belangrijk signaal' dat preventieve maatregelen worden toegepast.

Meer dan driekwart van de Drentse schapen leven inmiddels beschermd achter een wolfwerend raster in de omgeving van het Drents-Friese Wold en Midden-Drenthe. Eerder dit jaar stond slechts een derde van de schapen achter zo'n hek.

Er is onderzocht hoeveel landbouwhuisdieren achter een wolfwerend hek staan in deze gebieden waar een wolvenroedel leeft. In het Drents-Friese Wold werden er 7415 schapen geteld, waarvan ruim 77% achter een raster staan. Ook meer pony's, paarden, alpaca's, ezels en runderen kregen bescherming in dat gebied. In het onderzoeksgebied Midden-Drenthe waren er 2395 schapen, waarvan bijna 87% achter een raster stond.

Gedeputeerde Henk Emmers van BBB noemt deze stijging ten opzichte van een jaar eerder een 'belangrijk signaal' dat preventieve maatregelen worden toegepast. Gemeten door BIJ12 zijn 116, eerder in 2021 al 154, landbouwhuisdieren in dat jaar door de wolf gedood. Ook bieden de hekken geen gegarandeerde veiligheid aangezien de Drentse 'probleemwolf' meerdere keren een goedgekeurd hek heeft weten te passeren.





