Dramatische strijd tussen kopgroep en achtervolgers in Giro‑etappe 17 met verrassende uitval en explosieve aanvallen

De 17e Giro‑etappe tussen Cassana d'Adda en Andalo zag een eenzame leider, een vroegtijdige uitval van Nickolas Zukowsky, en een heuse slagveld op de Passo dei Tre Termini. Nederlandse renners speelden een sleutelrol terwijl Visma‑Lease a Bike het tempo bepaalde en talloze aanvallen de race onvoorspelbaar maakten.

De zeventiende etappe van de Giro d'Italia, een uitgestrekte rit van 202 kilometer tussen Cassana d'Adda en Andalo, werd gekenmerkt door een gecompliceerde dynamiek tussen kopgroep en achtervolgers.

Na een vroege breuk ontstond er een eenzame leider, omringd door maar tweeëntachtig renners die zich nog vrij dicht bij de vooraan staan. Giulio Ciccone, die meteen in de kopgroep opklom om de bergpunten te bemachtigen, werkte hard om het gat tussen de voorhoede en de achtervolgers te verkleinen. Ondanks de aanvankelijke scheiding van ongeveer een halve minuut, greep Rémi Cavagna in en verliet de kopgroep alleen, waardoor er een nieuw tempo ontstond.

In de tussentijd werd de Canadees Nickolas Zukowsky, die tot nu toe vaak in de voorste aanval was gezien, gedwongen tot een voortijdig vertrek wegens een blessure, een feit dat de koers nog onvoorspelbaarder maakte. De renners bestegen de steile Cocca di Lodrino, een klim van 7,8 kilometer met een gemiddelde helling van 4,3 procent. Hier bleef de structuur tussen de verschillende kopgroepen min of meer behouden.

Een elitegroep van elf renners, onder leiding van Mick van Dijke en Frank van den Broek, bevoordeelde zich met een voorsprong van ongeveer 50 seconden op de achtervolgende groep van negentien, waarin onder meer Jhonatan Narváez, Giulio Ciccone, Jardi van der Lee en Gijs Leemreize een plaats innamen. Het derde lagere trio, bestaande uit Milesi, Van den Broek en Van Dijke, slaagde erin om zich bij de zeven koplopers aan te sluiten, terwijl Mattia Bais een vroegere aansluiting maakte en meteen de bergpunten wist te bemachtigen.

De viseur van Visma‑Lease a Bike domineerde het peloton, maar hield de intensiteit moot, waardoor de kopgroep met de grootste namen nog ongeveer een kwart minuut de ritvooruitgang behield. Op de eerste beklimming van de dag, de Passo dei Tre Termini (8,2 kilometer met een gemiddelde helling van 5,9 procent), versnelde de wedstrijd enorm.

De achtervolgers konden zich nog tot 30 seconden van de kopgroep sluiten, met onder anderen Frank van den Broek, Mick van Dijke en Tomas Kopecky in de voorhoede. Tegelijkertijd ontsnapten twee grote namen, Damiano Caruso en Ben O'Connor, uit het peloton. Visma‑Lease a Bike probeerde opnieuw het tempo te drukken, waardoor de kopgroep een voorsprong van bijna twee minuten opbouwde.

In deze periode zag men een opvallende mengeling van talenten: drie Nederlanders - Mick van Dijke, Frank van den Broek en de Tsjechisch‑Nederlandse Matyas Kopecky - vochten mee in een tegenaanval, terwijl Andreas Leknessund (Uno‑X), Niklas Larsen (Unibet‑Rose Rockets), Jan Christen (UAE‑Emirates), Rémi Cavagna (Groupama‑FDJ), Michael Valgren (EF Education‑EasyPost), Manuele Tarozzi (Bardiani) en Alessandro Tonelli (Polti‑Visit Malta) zich in de kopgroep vestigden. De aanval van Jasper Stuyven, die zijn ploeggenoot Gianmarco Garofoli met zich meenam, toonde nog eens hoe strategisch de renners te werk gingen: een poging om Jhonatan Narváez te dwarsbomen en de paarse trui van hun ploeggenoot Paul Magnier te beschermen door punten te halen bij tussensprints en de finish.

Het plan leek op papier veelbelovend, maar de harde realiteit op de berg bleek weer een andere uitkomst te hebben, met talloze aanvallen die elkaar opvolgden en een race die nog lang geen definitief resultaat liet zien





