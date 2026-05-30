Dramatische dood door val uit luchtballon in Zundert: politie vermoedt suïcide

Bij een ongeval in Zundert is zaterdagavond een persoon uit een luchtballon gesprongen en om het leven gekomen. Hulpdiensten voerden een uitgestrekte zoekactie uit. De politie gaat sterk uit van suïcide.

Zaterdagavond vond een tragisch ongeval plaats in Zundert waar een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. De ballonvaarder schakelde onmiddellijk de hulpdiensten in, wat leidde tot een grootschalige zoekactie waarbij brandweer, politie en ambulance werden ingezet.

Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De zoektocht duurde lang en richtte zich onder meer op de omgeving van Sporthal 'Onder de Mast'. Veel buurtbewoners stonden op straat om het gebeuren te aan te zien. Voor getuigen is slachtofferhulp ingeschakeld.

Een politiewoordvoerder gaf aan dat er sterk vermoeden is van suïcide, waardoor verder informatie wordt achtergehouden. Bijgedragen wordt aan het gesprek over zelfdoding en vermelding van hulplijnen zoals Stichting 113 Zelfmoordpreventie (0900-0113, chat via 113.nl)





