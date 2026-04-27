Drama voor Xavi Simons: Seizoen voorbij door blessure, WK in gevaar

Xavi Simons heeft een zware blessure opgelopen waardoor zijn seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen. Dit betekent niet alleen een tegenslag voor Tottenham Hotspur in de strijd tegen degradatie, maar ook een groot verlies voor het Nederlands elftal en de WK-droom van Simons.

Het nieuws over de blessure van Xavi Simons heeft een schokgolf door de voetbalwereld gestuurd. De jonge aanvaller, die een cruciaal seizoen doormaakte bij Tottenham Hotspur en een sleutelspeler was voor het Nederlands elftal, zal voor de rest van het seizoen aan de kant staan.

Simons uitte zijn diepe teleurstelling op Instagram, waar hij sprak over het abrupt beëindigen van zijn seizoen en het missen van de kans om zijn land te vertegenwoordigen op het aankomende WK. Zijn woorden getuigen van een groot verlies, zowel persoonlijk als professioneel. De KNVB heeft Simons steun betuigd via X, en diverse collega-voetballers, waaronder Micky van de Ven, Bart Verbruggen, Lutsharel Geertruida en Ian Maatsen, hebben hun medeleven en aanmoediging geuit.

Ook PSV, zijn voormalige club, heeft gereageerd met steunbetuigingen. De blessure komt op een bijzonder ongelukkig moment voor Tottenham Hotspur, dat verwikkeld is in de strijd tegen degradatie uit de Premier League. De club heeft nog vier cruciale wedstrijden te spelen en rekende zwaar op de creativiteit en vaardigheden van Simons onder de nieuwe manager Roberto De Zerbi.

Analisten benadrukken dat Simons een essentiële speler was in het creëren van kansen, een aspect waarin Tottenham dit seizoen al moeite mee had door de langdurige afwezigheid van James Maddison en Dejan Kulusevski. Met 34 gecreëerde kansen, slechts overtroffen door Pedro Porro (42), bewees Simons zijn waarde, ondanks dat hij slechts negentien duels in de basiself stond. Zijn prachtige voorzet die leidde tot de goal van Pedro Porro tegen Brighton is een recent voorbeeld van zijn impact.

De blessure wordt gezien als een enorme tegenslag voor de club, die nu een zware strijd tegemoet gaat om handhaving in de Premier League. Het is een rampzalige ontwikkeling, die de club op de slechtst mogelijke manier kan treffen als degradatie een feit wordt. De impact van Simons' blessure reikt verder dan alleen Tottenham Hotspur. Het betekent ook een aanzienlijk verlies voor het Nederlands elftal, dat zich voorbereidt op het WK.

Simons had onder bondscoach Ronald Koeman een steeds belangrijkere rol gekregen, zoals blijkt uit zijn basisplaats in vijf van de zes wedstrijden op het EK 2024. Hij werd gezien als een sleutelspeler in de aanval en een potentiële gamechanger. Het missen van Simons is een harde klap voor de ambities van Oranje om het WK te winnen. In Spanje, waar Simons een groot deel van zijn jeugd doorbracht in de opleiding van Barcelona, wordt de blessure met veel verdriet ontvangen.

De Spaanse media beschrijven het als een van de zwaarste momenten in zijn carrière, een verwoestende klap die hem de kans ontneemt om zich definitief te vestigen in de internationale top en het teleurstellende seizoen van zijn club achter zich te laten. Nu begint voor Simons een nieuwe strijd, een lange en eenzame weg naar herstel en terugkeer op het hoogste niveau.

De hoop is dat hij sterker terug zal komen en zijn droom om voor zijn land te spelen alsnog kan verwezenlijken. De voetbalwereld leeft mee met Simons en wenst hem een spoedig en volledig herstel





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zorgwekkende blessure Xavi Simons dreigt deelname WK in gevaar te brengenXavi Simons heeft zaterdagmiddag een ernstige blessure opgelopen tijdens het duel tussen Tottenham Hotspur en Wolverhampton Wanderers. De Oranje-international greep naar zijn knie en werd per brancard van het veld gebracht, waardoor zijn deelname aan het WK in gevaar komt. Daarnaast is er ophef rondom supportersgeweld bij Vitesse.

Read more »

Roberto De Zerbi sprak na afloop met Xavi Simons en geeft update over blessureRoberto De Zerbi, de trainer van Tottenham Hotspur, heeft na afloop van de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers een update gegeven over de blessure van Xavi Simons. De Italiaanse oefenmeester liet weten dat de Nederlandse middenvelder pijn heeft, maar zich al iets beter voelt.

Read more »

Xavi Simons mist WK door knieblessureMiddenvelder Xavi Simons van het Nederlands elftal moet het WK missen door een zware knieblessure opgelopen tijdens een wedstrijd van Tottenham Hotspur. Hij zal een lange revalidatie tegemoet zien en kan daardoor niet deelnemen aan het toernooi in de zomer.

Read more »

Xavi Simons raakt ernstig geblesseerd en mist WK 2026 met Nederlands elftalXavi Simons moet het WK 2026 en een groot gedeelte van komend seizoen missen. De middenvelder bevestigt op sociale media dat zijn WK-droom voorbij is. Fabrizio Romano meldt dat de speler van Tottenham Hotspur een ernstige kruisbandblessure heeft opgelopen.

Read more »

Drama voor Oranje: Xavi Simons mist het WK door ernstige knieblessureXavi Simons zal het Wereldkampioenschap voetbal dit zomer niet halen door een ernstige knieblessure opgelopen tijdens een wedstrijd van Tottenham Hotspur. De Oranje-international heeft zijn teleurstelling via social media kenbaar gemaakt.

Read more »

Mika Godts ontleedt zijn wondergoal tegen NAC Breda en verdedigt Xavi SimonsMika Godts van Ajax analyseert zijn schitterende doelpunt tegen NAC Breda en deelt zijn ervaringen met Gerald Vanenburg. Hij verklaart waarom hij niet afspeelde op Oscar Gloukh en verdedigt zijn teamgenoot Xavi Simons tegen de kritiek.

Read more »