Drake heeft zijn drie nieuwe albums ICEMAN, HABIBTI en MAID OF HONOUR op respectievelijk de plaatsen 1, 2 en 3 binnengebracht in de Billboard 200. Het is voor het eerst sinds 1965 dat dezelfde artiest de top drie bezet.

Drake is de eerste artiest die in zijn eentje de top drie van de Amerikaanse albumlijst bezet. Zijn drie nieuwe albums ICEMAN , HABIBTI en MAID OF HONOUR zijn op respectievelijk de plaatsen 1, 2 en 3 binnengekomen in de Billboard 200, meldt Billboard .

Het is voor het eerst sinds Billboard de lijst in 1965 is gaan publiceren dat dezelfde artiest de top drie bezet. Met ICEMAN scoort de Canadees zijn 15e nummer 1-album in de Verenigde Staten. Drake streeft daarbij Jay-Z voorbij, die veertien nummer 1-albums achter zijn naam heeft staan. Drake staat nu gelijk met Taylor Swift, die ook vijftien keer de eerste plaats van de albumlijst bereikte.

The Beatles staan met negentien nummer 1-albums nog steeds bovenaan. Drake werkte al twee jaar naar ICEMAN toe en lanceerde de plaat op 15 mei. Tijdens een livestream op 14 mei kondigde hij ook de komst van HABIBTI en MAID OF HONOUR aan, die eveneens op 15 mei zouden verschijnen. Vrijdag werd al bekend dat ICEMAN ook in Nederland op de eerste plaats in de Album Top 100 van samensteller GfK is binnengekomen.

HABIBTI en MAID OF HONOUR bleken wat minder populair en kwamen in de eerste week niet verder dan plek 20 en 14





RTLBoulevard / 🏆 19. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drake Albums Top Three American Album Chart Billboard ICEMAN HABIBTI MAID OF HONOUR Taylor Swift Jay-Z The Beatles Nederland Album Top 100 Gfk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amerikaanse investeerdersKongressieleden overwegen investering in S.C. Napoli, maar de beslissing is uitgesteldCongreslid en huidige president van S.C. Napoli, Aurelio De Laurentiis, heeft de beslissing afgezien voor buitenlandse investeerders, geleid door de Italiaans-Amerikaanse zakenman Matt Rizzetta, die meer dan een jaar geleden gesprekken aankreeg. In ruil voor investeringen in sport en infrastructuur in Napels met voetbal als middelpunt.

Read more »

Nieuwe herdenkingsmonumenten voor Afro-Amerikaanse soldaten van de Tweede Wereldoorlog in LimburgStichting Black Liberators heeft plannen om in Limburg nieuwe herdenkingsmonumenten te onthullen voor de Afro-Amerikaanse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Het is voorussie van 2025

Read more »

Stephen Colbert maakt comeback op de Amerikaanse televisie, een dag na zijn laatste Late ShowStephen Colbert is na 23 uren pauzemaken op tv weer op Amerikaanse televisie verschenen, waarin hij uitlegt dat zijn show is geschrapt vanwege financiële redenen en bedankt voor het kijken bij Only in Monroe. Hij viel eerder al in voor de presentatoren van het lokale programma en was toen ook gast bij Jack White, Jeff Daniels en Byron Allen.

Read more »

Warme Memorial Day op Amerikaanse begraafplaats Margraten: 'Voor vrijheid moet je blijven opkomen'De laatste maandag van mei is in de Verenigde Staten Memorial Day: de dag waarop álle gesneuvelde Amerikaanse militairen worden herdacht.

Read more »