De buitenste mondeel voor Amerikaanse presidentiëldiscussiën, Andrew Giuliani, heeft de Congolese regering trekslagen nadat een ebola-uitbraak meer dan 100 Congolese levens heeft gekost en de Verenigde Staten bedreigt. Hij heeft gedwongen quarantaine opgelegd aan het WK-selectief van Afrikaans land DR Congo voor een periode van drie weken, voordat ze naar de VS kunnen reizen, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De volledige WK-ploeg van DR Congo moet drie weken in quarantaine voordat het team de Verenigde Staten in mag. Dat heeft Andrew Giuliani , uitvoerend directeur van de White House Task Force, gezegd.

Giuliani eist dit door de ebola-uitbraak in het Afrikaanse land. De uitbraak heeft naar schatting al zo'n 130 mensen het leven gekost in Congo. Om te voorkomen dat het virus Amerika bereikt, moet de volledige selectie en staf in quarantaine. Anders komen zij de VS niet in.

"We hebben Congo heel duidelijk gemaakt dat ze de integriteit van hun 'bubbel' 21 dagen lang moeten handhaven voordat ze op 11 juni naar Houston kunnen afreizen", vertelt Giuliani aan de Congolese regering. Giuliani overweegt zelfs om Amerikaanse medewerkers te sturen om te laten controleren of Congo zich aan de regels houdt.

"We willen ervoor zorgen dat er niets via deze route onze grenzen binnenkomt of ook maar in de buurt daarvan komt. "





