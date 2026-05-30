DPG Media verlengt gratis krantenabonnementen voor mensen met laag inkomen

DPG Media heeft besloten om het project waarin gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen te verlengen. Hierdoor blijven jaarlijks 5000 abonnementen beschikbaar voor mensen in Nederland en Vlaanderen die zich anders geen krant kunnen veroorloven.

DPG Media verlengt het project waarin gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Daarmee blijven jaarlijks 5000 abonnementen beschikbaar voor mensen in Nederland en Vlaanderen die zich anders geen krant kunnen veroorloven.

Het Belgische DPG geeft in Nederland dagbladen uit als het AD, de Volkskrant, Trouw en verschillende regionale kranten. Dit jaar nam het concern RTL Nederland over. Het bedrijf deelt sinds vorig jaar ook gratis abonnementen uit van Hogeschool Windesheim, uitgevoerd in opdracht van DPG. Daaruit blijkt dat deelnemers zich door het abonnement beter geïnformeerd voelen en naar eigen zeggen makkelijker nieuws kunnen vinden, begrijpen en bespreken.

Volgens DPG-topman Erik Roddenhof zijn de gratis abonnementen hard nodig in een wereld met steeds meer desinformatie en een dalend vertrouwen in instituties. Hij zegt dat nieuws niet gratis is, maar wel voor iedereen toegankelijk moet blijven. De onderzoekers van Windesheim vroegen lezers van Het Parool en de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws om vragenlijsten in te vullen.

Van de 1316 mensen met gratis abonnementen op deze kranten vulden 126 deelnemers drie vragenlijsten in: voor de start van het abonnement, na zes maanden en na een jaar. De onderzoekers zien vooral een duidelijke toename in hoe mensen toegang tot nieuws ervaren en hoe zij zich geïnformeerd voelen. Ook zeggen deelnemers dat ze meer vertrouwen hebben in hun vermogen om nieuws te begrijpen, een mening te vormen en mee te praten over de actualiteit.

In hoeverre het onderzoek representatief is voor alle mensen in armoede, is de vraag. Uit het rapport blijkt dat de respondenten al geïnteresseerd waren in nieuws en dat in grote meerderheid ook al volgden. Het abonnement lijkt dus vooral waardevol voor mensen die al nieuws willen volgen, maar daar om financiële redenen geen toegang toe hebben.

De gratis abonnementen worden niet rechtstreeks door DPG verspreid, maar door organisaties die mensen in armoede ondersteunen, zoals Stichting Armoedefonds, Quiet en het Vlaamse Netwerk tegen Armoede. Quiet deelt via lokale gemeenschappen bijvoorbeeld gratis producten uit aan mensen in armoede en in Vlaanderen konden mensen via lokale armoedeverenigingen intekenen op een gratis abonnement op Het Laatste Nieuws. Volgens DPG wordt in ongeveer twintig steden samengewerkt met voedselbanken en andere organisaties voor minima.

Deze instanties buigen zich vervolgens over de verdelingen van de abonnementen. Het project begon in 2023 met een proef bij De Gelderlander. In 2024 werd het uitgebreid naar meerdere krantentitels in Nederland en Vlaanderen. Volgens de onderzoekers van Windesheim was het bij de uitbreiding in 2024 al de bedoeling van DPG om structureel gratis krantenabonnementen beschikbaar te stellen.

DPG Media boekte over 2025 een nettowinst van 238 miljoen euro. Volgens het jaarverslag heeft DPG inmiddels 4,4 miljoen abonnees op kranten, tijdschriften en streamingdiensten





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DPG Media Gratis Krantenabonnementen Mensen Met Laag Inkomen Kranten Tijdschriften Streamingdiensten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nieuw-Zeelandse voetballer Tim Payne wordt sociale media sterTim Payne, een Nieuw-Zeelander die deelneemt aan het WK voetbal, is plotseling een bekend fenomeen op sociale media dankzij een oproep van de Argentijnse influencer Valen Scarsini.

Read more »

Restauratie stierenmozaïek in Milaan vanwege massaal geluksritueelToeristen wrijven over de testikels van het stierenmozaïek in Galleria Vittorio Emanuele II in Milaan voor geluk, waardoor de stenen zijn versleten en nu opnieuw worden gerestaureerd. De restauratie kost 5000 euro en duurt ongeveer drie dagen.

Read more »

OGC Nice spreekt zich uit over vertrek Ali Abdi: bedreigingen via sociale media en complexe situatieOGC Nice heeft een statement uitgegeven over het vertrek van Ali Abdi naar Tunesië voor WK-voorbereiding, ondanks dat de club nog play-offs speelt voor handhaving. De club had Contact met de Tunesische voetbalbond maar kon geen akkoord bereiken vanwege een complex FIFA-tijdschema. Abdi zelf wilde blijven vechten voor Nice, maar moest zich bij de bondscoach melden. De speler is herhaaldelijk bedreigd via sociale media, wat Nice een 'bijzonder moeilijke' keuze bezorgde. De club appealt op respect en terughoudendheid. Abdi speelde dit seizoen 32 wedstrijden voor Nice; het beslissende play-offduel is vrijdagavond.

Read more »

Waarschuwing: Foto van man zonder verband met dood Berghem wijdverspreid op sociale mediaEen foto van een man, ongegronden kin with de dood van een 47-jarige in Berghem, gaat viraal op sociale media. De politie waarschuwt voor de juridische risico's van het delen van dergelijke content, inclusief laster, smaad, doxing en schending van privacy- en portretrecht.

Read more »