DOS'46 naar finale Korfbal Finals na zesepuntergevecht met PKC

DOS'46 kwalificeert zich voor de tweede jaar op rij voor de veldfinale van de Korfbal Finals. Na een spannende overwinning op PKC met 16-14 wacht rivaal LDODK in de droomfinale. Trainer Lars Pieper prijst de sfeer en de onderlinge wedstrijden dit seizoen.

Korfbal vereniging DOS'46 heeft zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de veldfinale. De regerend landskampioen versloeg op neutraal terrein de grootmacht PKC met 16-14.

Vorige week bereikten de Nijeveeners de play-offs met enig fortuin, omdat concurrent DVO een nederlaag leed. Daarmee volstond een zege op Wageningen voor de finaleplaats. Nu wacht de eindstrijd tegen rivaal LDODK. Leander Zwolle ontbrak in de laatste competitiewedstrijd omdat hij vader werd, maar stond tegen PKC gewoon weer in de basisformatie.

De aanvoerder van het team verklaarde na de overwinning: Het was een verdiende zege. We kwamen direct op een 0-2-achterstand, maar speelden de aanvallen daarna goed uit. De voorsprong hebben we niet meer weggegeven, hoewel het niet lukte om PKC helemaal af te schudden. Zwolle genoot van de steun van de Nijeveense aanhang.

Twee bussen vol supporters en een heel aantal auto's gingen ons achterna. De sfeer was weer geweldig. Max Malestein had het vorige week al voorspeld. De aanhang van PKC hebben we niet gehoord.

Toch was de ontlading na het laatste fluitsignaal anders dan vorig jaar, merkte trainer Lars Pieper op. Toen was het al een cadeautje om überhaupt in de finale te komen. Nu moet de echte vreugde nog komen. We weten wat er nog kan volgen.

Met LDODK wacht volgende week een droomfinale, op neutraal terrein in Harderwijk. In ieder geval een heel mooie finale, vindt Pieper. De onderlinge wedstrijden waren dit jaar erg interessant. Het is een fantastische afsluiting van de Korfbal Finals, waar veel liefhebbers bij willen zijn.

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Korfbal DOS'46 PKC LDODK Korfbal Finals

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