Dortmund wint van Eintracht Frankfurt in een spannende wedstrijd

Borussia Dortmund won met 3-2 van Eintracht Frankfurt in een spannende wedstrijd. De bezoekers begonnen met een sterke aanval, maar zagen hun voorsprong verdampen. Dortmund kwam na een vlotte counter vlak voor rust terug in de wedstrijd. In de slotfase maakte Samuele Inácio zijn eerste doelpunt voor Borussia. Eintracht Frankfurt kwam terug met een doelpunt van Ansgar Knauff, maar Dortmund won uiteindelijk met 3-2.

Can Uzun opende de score na een fraaie aanval, maar Dortmund kwam na een vlotte counter vlak voor rust terug in de wedstrijd. Nico Schlotterbeck maakte de score 2-1, en in de slotfase maakte Samuele Inácio zijn eerste doelpunt voor Borussia. Eintracht Frankfurt kwam terug met een doelpunt van Ansgar Knauff, maar Dortmund won uiteindelijk met 3-2. Door deze overwinning is Eintracht Frankfurt afhankelijk van de resultaten van Freiburg en Augsburg.

Freiburg staat op de zevende plek en heeft een kans op Conference League, terwijl Eintracht Frankfurt een punt achter Freiburg (44) heeft en Augsburg op drie punten achterstand staat. Beide ploegen hebben een wedstrijd in de hand





