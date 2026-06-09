Dorpshuis 'd Aol School moet dringend gerenoveerd worden voor honderdjarig bestaan

De initiatiefgroep van Eexterzandvoort en Gieterzandvoort wil het dorpshuis, gehuisvest in de oude school van 1929, tijdig renoveren. Een half miljoen euro is nodig, en de klus moet klaar zijn in 2028. De gemeente steunt met 100.000 euro, mits andere partijen meebetalen. De zoektocht naar subsidiezicht EU-programma's en lokale fondsen is gestart.

Bijna veertig jaar is er niks aan dorpshuis 'd Aol School van Eexterzandvoort gebeurd. Daarom is het volgens een initiatiefgroep van dorpelingen nu echt de hoogste tijd om de boel eens flink te renoveren.

Een half miljoen euro is ervoor nodig, en de klus moet klaar zijn voor 2029. Want dan bestaat het gebouw honderd jaar. De gemeente Aa en Hunze wil in elk geval 100.000 euro meebetalen aan de renovatie, zo heeft het college van B en W afgelopen week besloten. Maar dat geld komt er alleen als ook andere partijen meebetalen.

Daarom gaat de initiatiefgroep nu driftig op zoek naar geldpotjes bij verschillende fondsen. Eentje waar ze het vizier op richten is het Europese subsidieprogramma Leader, dat lokale initiatieven op het platteland ondersteunt. En ook het steunprogramma Nij Begun, waar miljoenen inzit ter compensatie van de noordelijke aardbevingsellende, zien ze als kansrijke optie. Het dorpshuis zit sinds de zestiger jaren in de oude dorpsschool, gebouwd in 1929.

Die moest toen sluiten omdat er te weinig kinderen op het schooltje zaten. Sindsdien fungeert het als belangrijke spil van de dorpen Eexterzandvoort en ook Gieterzandvoort. Beide 'Zandvoorten' zijn samen goed voor zo'n 200 zielen. De biljartclub zit er, de tafeltennisvereniging, elke maand is er inloop voor ouderen met eten erbij, en de toneelvereniging treedt er twee keer per jaar op.

Ook is het dorpshuis een zogeheten 'rustpunt' voor toeristen, die er op de fiets of met de auto passeren. Voorzitter Rudie de Bruin van Stichting dorpshuis d'Aol School is in elk geval blij met de toegezegde ton vanuit de gemeente. Dat opent voor ons wel de weg naar meerdere fondsen, dus een belangrijke eerste stap.

Volgens De Bruin was er vijf jaar geleden al een plan in de maak om zaken eens flink aan te pakken, maar fietste de coronapandemie er doorheen, waardoor alles op een laag pitje kwam. We zijn weer jaren verder, en er moet echt wat gebeuren. De boel is verouderd, er is veel achterstallig onderhoud. Zonnepanelen liggen er al wel op het dak, maar ze willen verder verduurzamen om energiekosten te besparen.

We laten nog een duurzaamheidsscan doen, maar in elk geval moet er led-verlichting komen en kijken we naar een opslagbatterij. Ook de keuken moet aangepakt, want daar zit nog een ouderwetse geiser in, dat kan echt niet meer. Een belangrijke wens is verder dat het dorpshuis een huiskamerachtige sfeer krijgt, waar dorpsgenoten binnenlopen voor een vrijdagmiddagborrel, of voor spelletjes als sjoelen of een kaartje leggen. Daarvoor is in elk geval een bar nodig.

Ook een invalidentoilet staat op het lijstje, wat ten koste gaat van de inpandige bergruimte. Dus moet er plek komen voor een nieuwe berging. Een andere wens is dat ze als toeristisch rustpunt een onbemande en afgescheiden ruimte kunnen inrichten. Voor de zomermaanden zou het fijn zijn dat passanten hier ook in het rustpunt terecht kunnen, waar ze een kopje koffie of wat drinken kunnen nuttigen, informatie over de omgeving kunnen lezen en tegelijkertijd een expositie kunnen bezoeken.

Het dorpshuis willen we dan afgesloten houden, maar toeristen moeten hier even kunnen neerstrijken, aldus Jannie Schonewille van de initiatiefgroep. De plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt, en er is overleg met de gemeente wat er wel en niet mag. De historische voorgevel moet intact blijven, die is beeldbepalend en herinnert aan onze oude dorpsschool. Voor de rest moeten we kijken wat mogelijk is, en of er bijvoorbeeld een berging aangebouwd mag worden.

We zitten namelijk met onze toneelspullen, stoelen en tafels, die moeten we straks wel kwijt kunnen als de zaal leeg moet zijn. Inmiddels is er 140.000 euro bij elkaar gesprokkeld. Naast de toegezegde ton komt er vanuit de gemeente Aa en Hunze nog 15.000 euro bij voor achterstallig onderhoud. De provincie geeft 25.000 euro subsidie.

Nog niet op de helft dus. Maar eind dit jaar willen we toch wel graag de financiering rond hebben, aldus Schonewille. Want de hoop is ergens volgend jaar met de verbouw te kunnen starten, zodat eind 2028 alles klaar is





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Dorpshuis Renovatie Subsidies Eexterzandvoort Gieterzandvoort

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