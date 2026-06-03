Dorpsgenoten van Weghorst en Wieffer trekken naar het WK met meterslang spandoek

Inwoners van het dorp Borne maken een meterslang spandoek om hun lokale helden Wout Weghorst en Mats Wieffer aan te moedigen tijdens het WK in Amerika. De supportersclub 'de Heeren van Oranje' neemt het doek mee naar de Verenigde Staten en hoopt dat het vielt op in de stadions.

Inwoners van het dorp Borne zijn trots op de bijdrage van hun dorpsgenoten Wout Weghorst en Mats Wieffer aan het Nederlands elftal tijdens het WK in Amerika .

Ze hebben een metreslang oranje spandoek gemaakt met de tekst 'Met Mats en Wout gaan wij voor goud' dat ze zelfs meenemen naar de Verenigde Staten. Jeff Evers van de supportersclub 'de Heeren van Oranje' verklaart dat dit een unieke gebeurtenis is, omdat geen enkel ander WK-team zoiets heeft. De groep van ongeveer vijftien man zal bij elke wedstrijd van Oranje aanwezig zijn, en een gedeelte reist zelfs mee naar America om het spandoek te tonen.

Het Nederlands elftal speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Japan en de supporters volgen het team onder meer naar New York en Kansas City. Jan Schefer, een van de reizigers, benadrukt dat hij ondanks zijn leeftijd nog steeds veel plezier heeft aan de reizen en het spel en hoopt dat Weghorst weer zal scoren.

Een grote bus brengt de mannen naar Rotterdam voor de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije waar ze hopen het spandoek te laten zien tijdens de oefenwedstrijd voordat ze zelf naar Amerika vertrekken





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