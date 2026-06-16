Dorkwerderbrug afgesloten vanwege scheve constructie

De Dorkwerderbrug is sinds maandagavond laat afgesloten voor al het wegverkeer. De brug is scheef naar beneden gekomen en kan niet meer veilig gebruikt worden.

De Dorkwerderbrug is sinds maandagavond laat afgesloten voor al het wegverkeer. Na opening is de brug scheef naar beneden gekomen, waardoor die nu niet meer wil sluiten.

Verkeer kan daardoor niet veilig over de brug rijden, zegt Rijkswaterstaat. Een aannemer moet de Dorkwerderbrug gaan repareren. Wanneer dat gaat gebeuren, is op dit moment nog niet bekend. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen voorlopig gebruik maken van de brug bij Aduard.

Deze omleidingsroute wordt nu ingesteld en met borden aangegeven. Die brug bij Aduard is overigens vanaf 29 juni een week dicht vanwege werkzaamheden. Vooralsnog gaan deze werkzaamheden gewoon door. De Dorkwerderbrug is dit voorjaar al een aantal weken gestremd geweest.

In april kreeg de brug nieuwe staalkabels, omdat er breuken zaten in de oude kabels. De brug bij Dorkwerd is onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Deze vaarweg loopt door Friesland en Groningen en verbindt Noord-Duitsland met belangrijke havens in Amsterdam en Rotterdam. De afsluiting van de Dorkwerderbrug kan nog enkele weken duren, zo'n vijf weken is de verwachting van Rijkswaterstaat.

De brug kan niet veilig gebruikt worden, omdat de scheve constructie het verkeer in gevaar brengt. Rijkswaterstaat heeft al een aannemer gevonden die de brug gaat repareren, maar de exacte datum van de start van de werkzaamheden is nog niet bekend. De omleidingsroute via de brug bij Aduard is tijdelijk ingesteld om het verkeer op te vangen. De brug bij Aduard is al vanaf 29 juni een week dicht vanwege werkzaamheden, maar deze werkzaamheden zullen gewoon door gaan.

De Dorkwerderbrug is dit voorjaar al een aantal weken gestremd geweest, omdat er breuken zaten in de oude staalkabels. In april kreeg de brug nieuwe staalkabels, maar de scheve constructie is een nieuw probleem





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Dorkwerderbrug Scheve Constructie Afgesloten Rijkswaterstaat Reparatie

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