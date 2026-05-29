Dordt in Stoom 2026 van start met spectaculaire Vlootschouw

Duizenden bezoekers genoten vrijdagavond van de traditionele Vlootschouw, het begin van het vierdaagse stoomevenement Dordt in Stoom. Burgemeester Nanning Mol, directeur Maritiem Museum en bestuurslid Sven van der Vorm waren aan boord van het iconische schip De Majesteit.

De 24e editie van Dordt in Stoom is vrijdagavond officieel van start gegaan met de traditionele Vlootschouw . Duizenden bezoekers verzamelden zich langs de oevers van de historische binnenstad om getuige te zijn van een indrukwekkende parade van tientallen stoomschepen, variërend van kleine sloepen tot majestueuze raderboten.

De lucht was helder en het weer werkte mee, wat bijdroeg aan de feestelijke sfeer. De Vlootschouw is al jaren het hoogtepunt van het evenement en trekt zowel liefhebbers van maritieme historie als gezinnen die willen genieten van een uniek schouwspel. Langs de kades klonk gejuich en muziek van shantykoren, terwijl de schepen langzaam voorbij voeren, hun stoomfluiten luid en trots lozend.

Het evenement transformeert Dordrecht tijdelijk in de stoomhoofdstad van Nederland en Europa, een titel die de stad met trots draagt. Aan boord van het iconische schip De Majesteit bevond zich een gezelschap van prominente gasten, waaronder burgemeester Nanning Mol van Dordrecht, directeur Ronald Pechtold van het Maritiem Museum Rotterdam en bestuurslid Sven van der Vorm van Dordt in Stoom. De Majesteit, een voormalig Rotterdams politievaartuig dat dit jaar zijn 100-jarig jubileum viert, staat te koop als cultureel erfgoed.

Eigenaresse Christine Key benadrukte het belang van behoud: 'De Majesteit is een stuk cultureel erfgoed. Daar pas je gewoon op.

' Burgemeester Mol, die voor het eerst de Vlootschouw meemaakte, was diep onder de indruk. 'Een hoop mensen vragen aan mij: Wat vind je van Dordrecht? En dan zeg ik: Ik vind het hier fantastisch. Waarop zij antwoorden: En dan heb je nog niet eens Dordt in Stoom meegemaakt.

Maar dat heb ik nu wel en ik weet het nu zeker: er gaat geen stad boven Dordrecht,' aldus een enthousiaste Mol. Het evenement strekt zich uit over vier dagen en biedt een breed scala aan activiteiten, waaronder demonstraties met stoomtreinen, stoomwalsen, stoombrandspuiten en natuurlijk de vele stoomschepen. Op zaterdagavond vindt het schouwspel Stroom en Licht plaats in de Kuipershaven, waar historische schepen prachtig worden verlicht.

Zondag om 17:00 uur is de Stoomparade, een kleurrijke optocht van alle deelnemende schepen die vanuit het havengebied bij de Boombrug vertrekt. Bestuurslid Sven van der Vorm, zelf eigenaar van het stoomschip Hugo, benadrukte het belang van vrijwilligers: 'Voor elke boot zijn vier tot zes man nodig, allemaal vrijwilligers. Zonder hun inzet zouden deze historische machines niet kunnen bewegen. Stilstaan kunnen we allemaal, maar het in beweging brengen is een kunst.

' Het evenement trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers en draagt bij aan het behoud van stoomcultuur. De combinatie van techniek, geschiedenis en gezelligheid maakt Dordt in Stoom uniek in Europa





