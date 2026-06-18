Dordrechtse gemeente verplaatste 21 lichamen zonder toestemming nabestaanden

Een diepgaand onderzoek onthult dat 21 lichamen zonder vergunning of kennisgeving van nabestaanden van begraafplaats Dubbeldam naar Essenhof in Dordrecht zijn verplaatst. Het incident leidt tot publieke verontwaardiging, excuses van de wethouder en plannen voor teruggave naar de oorspronkelijke rustplaats, terwijl eerder vergelijkbare misstanden op dezelfde begraafplaats aan het licht kwamen.

Zonder enige kennisgeving aan nabestaanden of het gemeentebestuur zijn in Dordrecht 21 lichamen van begraafplaats Dubbeldam naar begraafplaats Essenhof verplaatst. De verhuizing gebeurde in 2020, toen bij het ruimen van graven op Dubbeldam lichamen werden gevonden die onvoldoende waren vergaan om in het algemene verzamelgraf te worden herbegraven.

Een medewerker van de begraafplaats besloot toen, zonder de vereiste vergunning, de lichamen over te brengen naar Essenhof, waar ze in aangepaste keldergraven werden geherbegraven in de hoop op verder ontbinding. Pas later kwam het incident aan het licht via weekrapporten die spraken van slecht verteerde overschotten, zonder specifieke graven te noemen. Hierdoor moesten alle nabestaanden van overledenen die tussen 1997 en 2003 op het zandgravenveld van Dubbeldam lagen, werden geïnformeerd dat hun familielid mogelijk tot deze groep behoorde.

Het huidige gemeentebestuur heeft besloten de lichamen terug te brengen naar Dubbeldam voor een waardige herbegrafenis, waarbij benadrukt wordt dat deze operatie zorgvuldig en transparant moet verlopen. Om herhaling te voorkomen worden er maatregelen ingevoerd, waaronder een veiligere werkcultuur, aangescherpte processen en duidelijkere besluitvorming. Wethouder Marc Merx (VVD) verklaart dat de verplaatsing nooit had mogen gebeuren en biedt namens het college excuses aan voor de gebrekken aan respect voor de wens van nabestaanden.

Dit is de tweede keer binnen een half jaar dat Merx zich moet verantwoorden voor misstanden op begraafplaatsen in Dordrecht, na eerdere onthullingen dat medewerkers kisten openden om chemicaliën toe te voegen voor snellere ontbinding en foto's maakten van de stoffelijke resten. Destijds werd het Openbaar Ministerie en de arbeidsinspectie op de hoogte gesteld, maar beiden zagen geen aanleiding voor strafrechtelijk onderzoek, net zoals nu bij de verplaatsing van de 21 lichamen





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