Dordrecht staat voor een moeilijke keuze: akkoord gaan met een forse vergoeding voor de mogelijke vertrek van middenvelder Dirk Kuijt naar Turkse topclub Fenerbahçe, ondanks een recente contractverlenging tot 2028.

De gesprekken rond de mogelijke vertrek van Dirk Kuijt uit Dordrecht naar Turkije krijgen steeds meer vorm, en de Germaanse club lijkt haar positie steeds scherper uit te lijnen.

De leek van de speler, die al sinds de zomer van 2025 een belangrijke rol speelt op de Krommedijk, heeft recent een contractverlenging tot medio 2028 getekend. Ondanks deze verlenging blijft er onrust bestaan over de toekomst van Kuijt, omdat er geruchten de ronde doen dat hij een overstap naar Istanbul overweegt.

Het Turkse Fenerbahçe, een club met een rijke geschiedenis in de Bosporus, zou volgens bronnen bereid kunnen zijn om een aanzienlijke som geld te betalen om de Nederlandse middenvelder binnen te halen. Voor Dordrecht betekent dit een dilemma: aan de ene kant een mogelijkheid om een flinke financiële injectie te ontvangen, aan de andere kant het verlies van een van hun belangrijkste speelkrachten.

Dordrecht heeft aangegeven bereid te zijn om een transfer te faciliteren, maar alleen onder de voorwaarde dat de gele-blauwe club een royale vergoeding in de clubkas ziet. Technisch directeur Sjoerd Ars heeft in een persverklaring laten doorschemeren dat er al signalen zijn geweest vanuit Turkije, maar dat er tot op heden nog geen definitief aanbod is gedaan. Ars benadrukte dat de kans dat Kuijt morgen nog op het veld staat klein is, omdat er al beweging in de onderhandelingen plaatsvindt.

Hij gaf tevens aan dat de club zich bewust is van haar plek in de voetbalhiërarchie en dat een eventuele financiële compensatie noodzakelijk is om de balans te bewaren. Ondanks de onzekerheid blijft Dordrecht optimistisch over de uitkomst, en hoopt men op een oplossing die zowel de club als de speler tevreden stelt. Mocht de transfer daadwerkelijk doorgaan, dan keert Kuijt terug naar Fenerbahçe, de club waar hij tussen 2012 en 2015 al speelde.

Een terugkeer zou niet alleen een emotionele cirkel sluiten voor de speler, maar ook een sportief statement maken voor beide clubs. Voor Fenerbahçe betekent de komst van een ervaren Nederlandse middenvelder een versterking van hun middenveld, terwijl Dordrecht zich kan richten op het aantrekken van nieuw talent en het herinvesteren van de ontvangen vergoeding.

De komende weken zullen cruciaal zijn om te zien of de geruchten werkelijkheid worden, en of Dirk Kuijt zijn contractuele verplichtingen zal nakomen of zich zal wagen aan een nieuw avontuur in de Turkse SuperLiga





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