Doorbraak in Belgische voetbalrechten: DAZN zet uitzendingen voorlopig voort

DAZN heeft in de Brusselse rechtbank bevestigd dat zij de uitzendingen van het Belgisch profvoetbal voorlopig zullen voortzetten, ondanks eerdere contractuele twijfels.

De sportwereld en het Belgische profvoetbal kunnen voorlopig opgelucht ademhalen nu er een cruciale doorbraak is bereikt in het dossier rond de uitzendrechten. Tijdens een recente zitting voor de Franstalige ondernemingsrechtbank in Brussel hebben de advocaten van DAZN formeel bevestigd dat zij hun verplichtingen voor het huidige voetbalseizoen zullen nakomen.

Deze uitspraak, die maandagavond intern werd goedgekeurd en dinsdag publiekelijk werd gemaakt, biedt de broodnodige stabiliteit voor alle betrokken partijen, van de aangesloten voetbalclubs tot de talloze supporters die wekelijks hun favoriete team willen volgen. De onzekerheid die de afgelopen maanden heerste over de continuïteit van de live-uitzendingen is daarmee tijdelijk naar de achtergrond verschoven. De kern van het conflict lag in de financiële haalbaarheid van het lopende contract, dat een looptijd heeft tot 2030 en een jaarlijkse waarde van ongeveer 84 miljoen euro vertegenwoordigt. DAZN had eerder geconfronteerd met het feit dat het geen sluitende commerciële overeenkomsten kon bereiken met grote telecomproviders zoals Telenet en Proximus. Het uitblijven van deze distributieovereenkomsten maakte het voor de streamingdienst nagenoeg onmogelijk om een rendabel model op te bouwen. Algemeen directeur Massimo D'Amario benadrukte destijds dat een bedrijf niet gedwongen kan worden om structureel met verlies te opereren, wat leidde tot de eenzijdige opzegging van het contract door de sportzender. Dit besluit zorgde voor grote opschudding binnen de Pro League en riep vragen op over de toekomst van de commerciële inkomsten voor de Belgische clubs. Ondanks de juridische spanningen en de gespannen verhoudingen aan de onderhandelingstafel, is er nu dus een vorm van continuïteit gewaarborgd. Deze onthulling vond verrassend genoeg plaats in de marge van een andere juridische procedure, waarbij DAZN stappen ondernam tegen techgiganten als Google, Cisco en Cloudflare om de verspreiding van illegale streams aan te pakken. Door in te zetten op een strengere handhaving tegen piraterij probeert DAZN de waarde van hun officiële rechten te beschermen, een strijd die nauw verweven is met de algemene gezondheid van het verdienmodel van de zender. Voorlopig blijft de focus liggen op het ongestoord aanbieden van de wedstrijden, terwijl de juridische en commerciële touwtrekkerij op de achtergrond waarschijnlijk zal voortduren in afwachting van structurele oplossingen voor de lange termijn





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Belgische gevangene zegt te weten wie studente Tanja Groen heeft vermoord'De Belgische gevangene Johan V. (55) heeft zich afgelopen jaar bij justitie gemeld met informatie, schrijven Limburgse kranten.

Kjell Scherpen onderscheidt zich in slotfase Belgische topper en wordt luid toegezongenUnion Sint-Gillis heeft zondagavond met 2-1 gewonnen van directe concurrent Club Brugge. Doelman Kjell Scherpen speelde daarin een belangrijke rol met een knappe redding in de slotfase. De 26-jarige doelman werd na afloop dan ook luid toegezongen door de fans.

Scheidsrechter mishandelt voetbalster in Belgische onderklasse'We hebben hem met drie mensen van haar af moeten trekken', zegt een man die ingreep.

Belgische politie onderzoekt bedreiging ‘in opdracht van Peter Gillis’De politie in België is al enkele weken bezig met een mogelijke bedreiging door een Eindhovense man. De man zou handelen in opdracht van Peter Gillis, zo stelt de betrokken Belg in zijn aangifte, die in handen is van Omroep Brabant. De politie in België bevestigt dat er een onderzoek loopt.

Jan Vertonghen bouwt aan bestuurlijke toekomst bij Belgische voetbalbondRecordinternational Jan Vertonghen vervolgt zijn stage bij de KBVB en onderzoekt een mogelijke rol in de staf tijdens het WK 2026 na een succesvolle eerste periode in Tubeke.

