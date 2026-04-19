Doodsbedreigingen: De Gevaarlijke Realiteit van Ondermijning voor Burgemeester en Journalist

Misdaadjournalist Paul Vugts en burgemeester Marcel Scholtze van Drimmelen deelden hun schrijnende ervaringen met doodsbedreigingen als gevolg van georganiseerde misdaad. Tijdens een masterclass in Tilburg legden ze uit hoe de boven- en onderwereld verweven raken en welke persoonlijke consequenties dit heeft, inclusief onderduiken en het verlies van vrijheid.

De dreiging van georganiseerde misdaad komt gevaarlijk dichtbij. Misdaadjournalist Paul Vugts en burgemeester Marcel Scholtze van Drimmelen deelden hun schrijnende ervaringen met doodsbedreigingen tijdens een masterclass in de Tilburgse schouwburg. Studenten kregen een inkijkje in hoe ondermijning, waarbij de boven- en onderwereld verweven raken, de samenleving aantast en welke impact dit heeft op individuen.

Paul Vugts, misdaadjournalist bij Het Parool, groeide op in Tilburg en werd in 2017 doelwit van een liquidatieplan door een criminele organisatie die vreesde dat hij te veel kennis over hen bezat. De dreiging werd zo serieus dat hij en zijn vrouw een half jaar in een safe house moesten wonen en Vugts zelfs zijn huis moest verkopen. Met een team aan lijfwachten werd zelfs een bezoek aan een voetbalwedstrijd van Willem II een ware operatie. Deze extreme situatie illustreert hoe diep de wortels van criminaliteit kunnen reiken en hoe journalisten die deze misstanden blootleggen, persoonlijk gevaar lopen. Vugts benadrukt het belang van onafhankelijkheid en betrouwbaarheid als zijn belangrijkste journalistieke wapens en adviseert om professionele grenzen te handhaven, zelfs bij informele contacten met figuren uit de criminele wereld. Na het verdwijnen van de dreiging keerde hij terug naar zijn oude leven, nu met de fiets, een symbool van zijn herwonnen vrijheid.

Burgemeester Marcel Scholtze van Drimmelen, een gemeente strategisch gelegen tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam, schetste een beeld van hoe criminelen deze positie misbruiken voor de opslag van drugs. Al kort na zijn intrek in de gemeente werd zijn huis getroffen door een stoeptegel door het raam, en hij werd bijna omver gereden. Vorig najaar escaleerde de situatie opnieuw met intimidaties en bedreigingen, waardoor hij en zijn echtgenoot tijdelijk moesten onderduiken. Scholtze benadrukt dat ondermijning niet een extern monster is, maar een sluipend proces waarbij de grenzen tussen legale en illegale activiteiten vervagen. Hij illustreert dit met de casus van een amateur-voetbalclub die gesponsord wordt met zwart geld, wat leidt tot snelle promoties en een schijn van legitimiteit. Hij constateert dat de bovenwereld, met medewerking van onder andere notarissen, makelaars en autoverhuurbedrijven, onbewust of bewust bijdraagt aan het faciliteren van criminele activiteiten.

De masterclass ging ook dieper in op de verleidingen voor scholieren om bij te verdienen, de drugseconomie en de verschillende rollen van burgemeesters en journalisten. Scholtze beschikt over een breed scala aan wettelijke middelen en verordeningen om ondermijning te bestrijden en roept inwoners op verdachte zaken te melden. Vugts daarentegen identificeert en rapporteert, waarna de oplossing bij anderen ligt. Het delen van deze ervaringen benadrukt de urgentie van de strijd tegen ondermijning en de impact ervan op de democratische rechtsstaat. De masterclass, die de complexiteit en de persoonlijke gevolgen van ondermijning belicht, zal worden uitgezonden op Omroep Brabant.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Officieel: Janssen zet handtekening onder gloednieuw contract bij De TreffersTheo Janssen heeft donderdagavond zijn handtekening gezet onder een gloednieuw contract bij De Treffers. De amateurclub heeft het contract van de oud-voetballer opengebroken en met drie jaar verlengd.

Read more »

Voormalig Feyenoorder Marco Senesi kan onder unieke voorwaarde naar Tottenham HotspurTottenham Hotspur heeft de beste papieren in huis om Marcos Senesi transfervrij over te nemen, zo meldt David Ornstein vrijdag namens The Athletic. De Argentijn loopt deze zomer uit zijn contract in Bournemouth.

Read more »

Speler van Ajax moet onder het mes en is rest van het seizoen uitgeschakeldKian Fitz-Jim komt dit seizoen niet meer in actie voor Ajax. De middenvelder is met succes geopereerd aan zijn schouder en zal daar de komende periode van herstellen.

Read more »

Sri Lanka stuurt Iraanse mariniers terug, onder wie overlevenden getorpedeerd fregatIn de eerste week van de oorlog bestookte de VS een Iraans fregat vanuit een onderzeeër. Een ander Iraans oorlogsschip meerde daarna aan bij de eilandenstaat.

Read more »

Managementboek van het Jaar 2026: 'Zwijgverzuim' doorbreekt taboe op menopauze op de werkvloerHet boek 'Zwijgverzuim' van Anneke Valk en Filip de Groeve is bekroond tot Managementboek van het Jaar 2026. Het werk pleit voor het bespreekbaar maken van de menopauze op de werkvloer, wat kan leiden tot minder verzuim en betere inzetbaarheid van medewerkers. De auteurs bieden inzichten en handvatten om de impact van deze biologische realiteit te begrijpen en te managen, wat de jury omschrijft als een noodzakelijke verandering waar managers verantwoordelijkheid in dragen.

Read more »

Lale Gül: van Strenge Opvoeding tot Publieke Persoonlijkheid en Persoonlijke KwetsbaarheidDe opkomst van Lale Gül na haar debuutroman 'Ik ga leven' is een verhaal van moed, vrijheid en de complexe realiteit van een leven in de schijnwerpers. Ze deelt openhartig haar verleden, haar strijd voor zelfontplooiing en de persoonlijke uitdagingen die daarbij komen kijken, inclusief een recente kwetsbare onthulling in een televisieprogramma.

Read more »