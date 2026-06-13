Een jong reeënkalv is gevonden in een natuurgebied bij de Haarrijnse Plas. Experts vermoeden dat het dier is om het leven gekomen door een aanval van een hond. Ondanks een verbod zijn er vaak loslopende honden in het gebied, wat tot frustratie leidt bij lokale naturliefhebbers die actie hebben ondernomen.

In het natuurgebied rond de Haarrijnse Plas is een jong reeëtj spécifiek een reekalf, overleden onder verdenking van een aanval door een hond. Het karkaj werd gevonden door een lokale bewonares tijdens een ochtendwandeling.

Deskundigen van Stichting Valwild Utrecht hebben het lichaam onderzocht en concluderen dat het meest waarschijnlijke scenario is dat het dier is om het leven gekomen door beetwonden van een hond. Dit6633say en£¿Deze gebeurtenis heeft de aandacht getrokken voor het probleem van loslopende honden in dit natuurreservaat. Hoewel het gebied duidelijk is uitgeroepen tot hondenverbod, worden er regelmatig honden gezien, vaak zelfs zonder lijn.

De vrouw die het karkaj vond, samen met een andere natuurminnaar, heeft geprotesteerd tegen deze situatie door posters te plaatsen onder de verbodsborden. Die posters tonen een foto van het dode reekalf en richten een appèl aan eigenaren om hun honden niet in het gebied uit te laten, teneinde het wildlife te beschermen. Het incident roept vragen op over het handhaving van het verbod en de bescherming van wild in stedelijke natuurgebieden





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Reeën Hondenverbod Haarrijnse Plas Wildbescherming Stichting Valwild

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