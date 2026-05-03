Donyell Malen begeerd door Europese topclubs, Roma houdt vast aan 'onaantastbare' aanvaller

Donyell Malen wekt de interesse van clubs als Chelsea, Manchester United, Barcelona en Newcastle United na zijn succesvolle periode bij AS Roma. Roma is echter vastbesloten om hem te behouden en beschouwt hem als een onmisbaar onderdeel van het team.

Donyell Malen , de 27-jarige Nederlandse aanvaller, heeft de aandacht getrokken van de Europese voetbalelite. Zijn indrukwekkende prestaties voor AS Roma, sinds zijn overstap van Aston Villa, hebben geleid tot concrete interesse van topclubs.

Roma zal naar verwachting de koopoptie van 25 miljoen euro lichten, maar de club staat open voor een aanzienlijk hoger bod. Malen heeft in slechts veertien wedstrijden al elf doelpunten gescoord, wat zijn waarde aanzienlijk heeft verhoogd. Deze statistieken, gecombineerd met zijn snelheid en algehele spel, hebben clubs als Chelsea, Manchester United, Newcastle United en FC Barcelona doen informeren naar zijn beschikbaarheid. Roma is echter resoluut in hun standpunt: Malen is momenteel niet te koop.

De club beschouwt hem als een onmisbaar onderdeel van hun team en een sleutelfiguur in hun nieuwe project. De clubleiding heeft aangegeven dat zelfs een bod van 50 miljoen euro niet voldoende zal zijn om hen te overtuigen om Malen te verkopen. Hij wordt gezien als een speler die zijn waarde in korte tijd heeft verdubbeld, niet alleen door zijn doelpunten, maar ook door zijn acceleratie en zijn algehele prestaties op het veld.

Hij is meer dan alleen een spits; hij is het anker, het gezicht en het symbool van de heropbouw van Roma. De impact van Malen op Roma is direct merkbaar. Hij is niet alleen een doelpuntenmaker, maar ook een leider op het veld. Zijn aanwezigheid geeft het team een nieuwe dynamiek en een boost in zelfvertrouwen.

De Italiaanse media prijzen zijn prestaties en beschrijven hem als een ‘kannibaal’ en een ‘absolute kampioen’. Zijn statistieken spreken voor zich: elf doelpunten in veertien competitiewedstrijden. Dit soort cijfers zijn zeldzaam en bevestigen zijn uitzonderlijke talent. Roma ziet in Malen de speler om wie ze een nieuw team kunnen bouwen, een team dat in staat is om mee te strijden om de hoogste prijzen.

De club is zich bewust van de interesse van andere clubs, maar is vastbesloten om Malen te behouden. Ze geloven dat hij de sleutel is tot hun succes en zijn bereid om alles te doen om hem te houden. De club heeft intern besloten dat ze geen onderhandelingen zullen aangaan, ongeacht het bod. Dit is een duidelijke boodschap aan de andere clubs: Malen is niet beschikbaar.

De clubleiding is ervan overtuigd dat Malen de potentie heeft om uit te groeien tot een wereldspits en ze willen hem graag zien schitteren in het shirt van Roma. Ondanks de harde lijn van Roma, wordt er in de voetbalwereld gespeculeerd over de mogelijkheid dat Malen toch vertrekt. De aantrekkingskracht van de grote clubs en de financiële mogelijkheden die ze bieden, zijn onmiskenbaar. Het medium dat het nieuws meldt, plaatst dan ook een kanttekening: ‘tenminste voorlopig’.

Ze erkennen dat verleidingen onvermijdelijk zijn als een speler van dit kaliber op de radar staat van de Europese top. De komende maanden zullen cruciaal zijn om te zien of Roma stand kan houden tegen de interesse van de andere clubs. Malen zelf heeft nog geen publiekelijk standpunt ingenomen over zijn toekomst. Hij lijkt zich voorlopig te concentreren op zijn prestaties voor Roma en het behalen van successen met de club.

Zijn zaakwaarnemer zal ongetwijfeld de ontwikkelingen nauwlettend volgen en de beste opties voor zijn cliënt in kaart brengen. De situatie is complex en de uitkomst is nog onzeker. Eén ding is zeker: Donyell Malen is een speler om in de gaten te houden. Zijn talent en prestaties maken hem tot een van de meest gewilde spelers in Europa.

De komende transferperiode belooft dan ook spannend te worden voor de Nederlandse aanvaller





