Donornieren: Moeten we betalen voor een nier?

Er is een tekort aan donornieren en er wordt onderzocht of het belonen van donoren een oplossing kan zijn. Wat zijn de ethische dilemma's en wat vinden experts?

Het aantal mensen dat wacht op een donornier is aanzienlijk, met momenteel 1200 mensen op de wachtlijst. Helaas komt de donornier jaarlijks voor ongeveer 200 mensen te laat, wat resulteert in hun overlijden of het ongeschikt worden om nog op de wachtlijst te staan. Om dit probleem aan te pakken, wordt er onderzoek gedaan in het Erasmus MC naar de effectiviteit van belonen als stimulans voor orgaandonatie.

De centrale vraag is of het aanbieden van een financiële of andere vorm van beloning, zoals een gratis zorgverzekering, het aantal donaties kan verhogen en daarmee levens kan redden. Deze aanpak roept echter ethische vragen op en verdeelt de meningen, waarbij zowel voor- als tegenstanders hun argumenten naar voren brengen.\Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting, is kritisch over het idee van beloning. Hij vreest dat het mensen die nu uit altruïsme een nier doneren, kan afschrikken. Oostrom benadrukt dat ongeveer de helft van de niertransplantaties plaatsvindt met nieren van overleden patiënten, terwijl de andere helft afkomstig is van levende donoren. Deze levende donoren handelen uit liefde of mededogen voor een familielid of vriend. Oostrom is bang dat het idee van een beloning deze altruïstische motivatie kan aantasten, omdat donoren het gevoel kunnen krijgen dat hun omgeving hen anders zal beoordelen. Wetenschappers van het Erasmus MC, samen met onderzoekers uit andere landen, voeren enquêtes uit om de houding van mensen ten opzichte van een dergelijke beloning te peilen. De beloningen variëren van geldelijke bedragen tot alternatieve vergoedingen zoals een gratis zorgverzekering. Er is ook een discussie over wat de ethische implicaties van een dergelijk systeem zijn en of de potentiële voordelen opwegen tegen de nadelen.\Filosoof Marcel Zuijderland, die medische ethiek doceert in het Amsterdam UMC, is positiever over het onderzoek. Hij ziet parallellen met risicovolle beroepen zoals militairen en brandweerlieden, die ook een extra vergoeding ontvangen. Zuijderland betoogt dat het doneren van een nier ook een risico met zich meebrengt en dat een beloning daarom gerechtvaardigd kan zijn. Hij erkent wel dat er een ‘wrang’ element in zit, omdat armere mensen mogelijk eerder geneigd zouden zijn om voor geld te doneren. Zuijderland pleit er echter voor om de beloning binnen de zorg te houden, bijvoorbeeld in de vorm van een gratis zorgverzekering. Dit zou de ethische bezwaren kunnen verminderen en de procedure 'netjes' houden. De discussie rondom dit onderwerp draait om de vraag hoe we de schaarste aan donornieren kunnen aanpakken en tegelijkertijd ethische waarden kunnen handhaven. De uiteindelijke doelstelling is het redden van levens en het optimaliseren van de gezondheidszorg, waarbij de belangen van donoren en ontvangers zorgvuldig moeten worden afgewogen





