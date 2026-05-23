Donar domineert Leiden in halve finale play-offs

Donar begon de halve finale van de play-offs tegen ZZ Leiden zeer overtuigend aan met een 91-68 overwinning in Martiniplaza. De Groningse basketballers hadden een sterke start, maar pech was er ook.

Beide ploegen hadden een andere voorbereiding op de wedstrijd. Donar was als nummer twee van de competitie de kwartfinale, terwijl Leiden (als nummer drie) afgelopen week drie wedstrijden speelde in de kwartfinale tegen LWD Basket uit Leeuwarden. Donar begon scherp aan het duel. Na tien minuten was het verschil vijf punten in het voordeel van de ploeg van coach Jason Dourisseau.

Halverwege stond de thuisploeg al zestien punten voor. Donar was vooral sterker in de rebound en had een beter schot. Na rust liep Donar nog verder uit. De Groningers hadden een voorsprong opgebouwd van negentien punten aan het einde van het derde kwart: 72-53.

In het laatste bedrijf kwam de zege niet meer in gevaar. Donar kwam er niet zonder kleerscheuren af. Grootste smet was het uitvallen van Evan Taylor in de eerste helft met een knieblessure. Hij keerde terug op krukken en zag de rest van de wedstrijd vanaf de zijkant.

Spelverdeler Austin Luke moest na rust tijdelijk naar de kant met een hoofdwond, maar hij kon later weer verder. Ook Carlton Linguard verliet aan het einde van de wedstrijd met een pijnlijk gezicht de zaal. Damian Forrest haalde het einde van de wedstrijd niet vanwege vijf persoonlijke fouten. Malik Miller was topscorer met achttien punten en veertien rebounds.

Damian Forrest en Tim Hoeve maakten er elk veertien. Austin Luke was goed voor dertien punten. Zondag vanaf 16.00 uur is de tweede wedstrijd in Leiden, en dinsdagavond speelt Donar weer in eigen huis. Indien nodig wordt er nog gespeeld op vrijdag 29 mei in Leiden en zondag 31 mei in Groningen. De finale is eveneens een best-of-five-serie





