Donald Trump krijgt speciale licentie voor WK-prijsuitreiking

Donald Trump krijgt een speciale licentie van de FIFA om deel te nemen aan de prijsuitreiking van het WK. Hij mag naast het winnende team staan en zal samen met FIFA-president Gianni Infantino de prijs uitreiken.

Donald Trump heeft een speciale licentie gekregen van de FIFA om deel te nemen aan de prijsuitreiking van het WK. Volgens de Engelse journalist Ben Jacobs zal Trump een groot onderdeel zijn van de prijsuitreiking en mag hij naast het winnende team staan.

Dit is niet het eerste keer dat Trump zichzelf in de schijnwerpers zet tijdens een WK. Tijdens het WK voor clubteams van 2025 overhandigde hij de trofee aan de aanvoerder van Chelsea, Reece James, en stond hij bij een springende selectie van Chelsea die het winnen van de trofee vierde. Trump had al eerder duidelijk gemaakt dat hij hoopte ook dit WK een vergelijkbare actie te maken, en nu heeft hij de toestemming voor dit gekregen.

Hoewel het protocol van de FIFA normaal gesproken is om alleen spelers van het winnende team de trofee te laten dragen, mag Trump nu zijn eigen gang gaan. Bronnen binnen het Witte Huis geloven dat Trump wederom zal vieren met het winnende team. De president van Amerika zal dus samen met FIFA-president Gianni Infantino de prijs mogen uitreiken in MetLife Stadium, het stadion in New Jersey waar de finale op 19 juli wordt gespeeld.

De FIFA heeft nog geen officiële reactie gegeven op deze ontwikkeling, maar het is waarschijnlijk dat Trump zijn rol bij de prijsuitreiking zal vervullen. Dit is een interessante ontwikkeling voor het WK, aangezien Trump een controversiële figuur is en zijn aanwezigheid bij de prijsuitreiking waarschijnlijk zal aandacht trekken. Het is nog niet duidelijk hoe de winnende teamleden hierop reageren, maar het is waarschijnlijk dat ze hier niet tevreden mee zullen zijn.

De FIFA zal moeten zorgen dat de prijsuitreiking een onbevooroordeerd en eerlijk evenement blijft, ondanks de aanwezigheid van Trump





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Donald Trump FIFA WK Prijsuitreiking Gianni Infantino

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