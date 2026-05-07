Donald Pols stapt over van Milieudefensie naar Tata Steel: Impact of Greenwashing?

Voormalig directeur van Milieudefensie Donald Pols verrast de sector door een nieuwe baan als directeur duurzaamheid en communicatie bij Tata Steel IJmuiden.

De wereld van de milieubeweging en de zware industrie is onlangs geschokt door een zeer onverwachte personele verschuiving. Donald Pols , die jarenlang als het boegbeeld van Milieudefensie de strijd voerde tegen de grootste vervuilers van Nederland, heeft aangekondigd dat hij een nieuwe uitdaging aangaat.

Per 1 juni stapt hij over naar Tata Steel IJmuiden, waar hij de functie van directeur duurzaamheid en communicatie op zich neemt. Deze overstap wordt door velen als controversieel beschouwd, aangezien Tata Steel bekendstaat als de grootste uitstoter van CO2 in het land. Milieudefensie, de organisatie die Pols met succes leidde, uitte haar verbazing en teleurstelling over deze beslissing via haar officiële kanalen.

De vraag die nu centraal staat is of Pols vanuit zijn nieuwe positie daadwerkelijk een groene verandering kan teweegbrengen, of dat hij simpelweg is binnengehaald om het imago van het staalbedrijf op te poetsen. Vanuit historisch perspectief is deze overstap minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt. Peter van Dam, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, wijst erop dat de dynamiek tussen activisten en bedrijven in de loop der jaren is veranderd.

Waar zij vroeger strikt als tegenpolen werden gezien, zien we nu vaker dat experts uit de activistische hoek de overstap maken naar het bedrijfsleven. De reden hiervoor is vaak het besef dat roepen vanaf de zijlijn een grens heeft. Door binnenin een organisatie te gaan werken, kan iemand met veel inhoudelijke kennis direct invloed uitoefenen op de processen.

Van Dam noemt hierbij het voorbeeld van de koffie-industrie, waar samenwerkingen tussen critici en bedrijven hebben geleid tot het Fairtrade-keurmerk, wat resulteerde in betere lonen voor boeren wereldwijd. Volgens Van Dam is het potentieel voor impact juist het grootst bij de spelers die het meest dubieus zijn, omdat daar de grootste winst te behalen valt op het gebied van duurzaamheid. Echter, niet iedereen is zo optimistisch over deze ontwikkeling.

Politiek filosoof Mathijs van de Sande van de Radboud Universiteit waarschuwt voor het fundamentele verschil in belangen. Terwijl de klimaatbeweging streeft naar een onmiddellijke stopzetting van uitstoot, moet Tata Steel als commerciële entiteit primair winst maken om te kunnen overleven. Volgens Van de Sande is Pols bij Tata Steel slechts een radertje in een enorme machine, in tegenstelling tot zijn leidende rol bij Milieudefensie waar hij een hele beweging achter zich had.

Er bestaat een reëel risico dat deze benoeming een vorm van greenwashing is: het lenen van maatschappelijke geloofwaardigheid om een imago te verzachten zonder dat er wezenlijke materiële veranderingen plaatsvinden. Als de focus van Pols vooral ligt op de communicatieve kant van zijn functie, zou hij onbedoeld kunnen bijdragen aan een schijnvertoning van duurzaamheid. Om te bepalen of deze stap succesvol zal zijn, is transparantie cruciaal.

Gerard Mertens van de Open Universiteit benadrukt dat het feit dat duurzaamheid en pr-management onder één persoon vallen, riskant is. Het bedrijf moet nu bewijzen dat de communicatie voortvloeit uit daadwerkelijke prestaties en niet andersom. Mertens pleit voor het stellen van heldere, meetbare en extern controleerbare doelen. Alleen als de komst van Pols leidt tot een snellere reductie van de uitstoot en een betere bescherming van de omwonenden, kan er gesproken worden van een serieuze stap voorwaarts.

Ondertussen blijven organisaties zoals Fossielvrij NL sceptisch en bestempelen ze Tata Steel als door en door fossiel. De tijd zal uiteindelijk uitwijzen of Pols een groene agenda kan uitrollen of dat hij een vlag op een grijze modderschuit blijkt te zijn





