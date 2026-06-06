Dolle Mina's: Elk lichaam is goed genoeg voor het strand

De feministische actiegroep Dolle Mina's heeft gisteravond op de Grote Markt in Haarlem een ludieke actie gehouden om te laten zien dat elk lichaam goed genoeg is voor het strand.

De Dolle Mina's hebben gisteravond op de Grote Markt in Haarlem een ludieke actie gehouden om te laten zien dat elk lichaam goed genoeg is voor het strand.

Met strandballen, opblaasbanden en grote kartonnen scheermesjes trokken ze de aandacht op de markt. De feministische actiegroep wil afrekenen met het idee dat mensen eerst aan bepaalde schoonheidsidealen moeten voldoen voordat ze zich in badkleding kunnen vertonen. Voorbijgangers kregen een 'make-over' van de Dolle Mina's, maar uiteindelijk bleek de boodschap juist dat die make-over helemaal niet nodig is.

Volgens Dolle Mina Maartje de Peijpe voelen veel mensen nog altijd de druk om eerst aan zichzelf te sleutelen voordat ze van de zomer mogen genieten. Die druk komt volgens haar onder meer voort uit sociale media en de schoonheidsidealen die daar voortdurend worden getoond. Met hun actie willen de Dolle Mina's dat idee omdraaien. Een make-over is volgens hen helemaal niet nodig.

'Je lichaam is al goed genoeg zoals het is, in welke vorm dan ook', zegt de Peijpe. Een voorbijganger herkent die druk uit haar eigen omgeving; bij vrienden en familie ziet ze hoe intensief mensen bezig zijn met hun uiterlijk om aan het ideaalbeeld te voldoen. Dat probleem speelt volgens een mannelijke bezoeker niet alleen bij vrouwen. Ook mannen krijgen steeds vaker te maken met verwachtingen over hun uiterlijk.

Als voorbeelden noemt hij de angst voor kaalheid en de enorme druk op jongeren om een gespierd lichaam bij elkaar te trainen. Juist daarom vindt De Peijpe het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor het onderwerp. Volgens haar hoeft niemand zich onzeker te voelen om naar het strand te gaan. De boodschap van de actie is dan ook simpel: heb je een body, dan heb je een beach body





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Dolle Mina's Grote Markt Haarlem Ludieke Actie Schoonheidsidealen

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