Dolle Mina's blik op Marilyn Monroe: Ze was meer dan een sekssymbool

Lotte Koldewee van Dolle Mina geeft haar visie op de nieuwe tentoonstelling over Marilyn Monroe in Forum Groningen, die de veelzijdigheid van de actrice belicht.

In Forum Groningen is deze week de tentoonstelling 'Marilyn' geopend, die een uitgebreid overzicht biedt van het leven van Marilyn Monroe . Lotte Koldewee, lid van de feministische actiegroep Dolle Mina , was aanwezig bij de opening en deelde haar indrukken.

Volgens Koldewee laat de expositie een kant van Monroe zien die veel mensen niet kennen. Mensen kennen haar vooral als sekssymbool, maar dat is niet het enige dat ze was, aldus Koldewee. De tentoonstelling bevat iconische jurken, persoonlijke brieven en zeldzame foto's die een inkijkje geven in het privéleven van de Hollywoodster. Vanaf zaterdag kunnen bezoekers in Forum Groningen deze collectie bewonderen, vlak voor wat haar honderdste geboortedag zou zijn geweest.

De expositie is samengesteld uit de archieven van verschillende verzamelaars en musea over de hele wereld. Er zijn onder meer de beroemde witte jurk uit de film 'The Seven Year Itch' te zien, de roze jurk uit 'Gentlemen Prefer Blondes' en de zwarte jurk uit 'Some Like It Hot'. Ook zijn er originele filmposters, scriptpagina's met aantekeningen van Monroe zelf, en persoonlijke brieven aan haar psychiater en vrienden.

Een van de meest ontroerende stukken is een brief die Monroe schreef aan een jeugdvriendin, waarin ze haar eenzaamheid beschrijft. Daarnaast toont de tentoonstelling filmfragmenten uit haar bekendste films, maar ook uit niet-uitgebrachte opnames. Er is een aparte ruimte gewijd aan haar rol in de burgerrechtenbeweging, met foto's van haar samen met Ella Fitzgerald en andere activisten. Koldewee noemt de expositie prachtig na een eerste rondleiding.

Ik heb al even gespiekt naar de kostuums, maar ook naar de foto's en het filmmateriaal. Het is heel uitgebreid. En er zitten onverwachte invalshoeken in. Volgens haar draait de tentoonstelling niet alleen om het beeld dat mensen van Monroe als wereldberoemde Hollywoodster hebben.

Koldewee benadrukt dat Monroe ook ondernemer was, actief binnen de burgerrechtenbeweging, en dat haar moeilijke jeugd aan bod komt. Een van de hoogtepunten is de beroemde roze jurk uit de film 'Gentlemen Prefer Blondes', waarin Monroe het lied 'Diamonds Are A Girl's Best Friend' zong. Zowel de kleur als de manier waarop de jurk zit, hebben ervoor gezorgd dat het zo'n iconisch beeld werd, zegt Koldewee. Dat beeld is later ook vaak opnieuw gebruikt, onder anderen door Madonna.

Ook is er een sectie over Monroe's mode-invloeden, met ontwerpen van William Travilla en andere beroemde ontwerpers. Ze droeg ook veel wit, vaak een witte trui met korte mouwen, wat haar ook weer een onschuldige uitstraling gaf. Dat contrast is ook mooi. Naast de glamour besteedt de tentoonstelling ook aandacht aan Monroe's rol binnen de burgerrechtenbeweging.

Zo wordt het verhaal verteld van jazzlegende Ella Fitzgerald. Marilyn Monroe heeft ervoor gezorgd dat Ella Fitzgerald alsnog in een club kon spelen, zegt Koldewee. Ze zei gewoon: als zij niet speelt, dan kom ik ook niet. In die tijd van rassenscheiding en discriminatie was dat toen absoluut niet vanzelfsprekend.

Dit aspect van Monroe's leven is minder bekend, maar toont haar moed en betrokkenheid. De expositie laat ook de kwetsbare kant van Monroe zien. Koldewee vertelt bij een van de vroege foto's: Als ik naar haar kijk, zie ik eigenlijk ook nog een meisje met heel veel dromen. Ze begon in een heel onstabiel gezin en heeft zichzelf eigenlijk zo snel mogelijk proberen te redden.

Dat werd al snel werk als fotomodel. De tentoonstelling bevat ook een audio-installatie waar bezoekers opnames van Monroe's stem kunnen horen, waaronder een interview waarin ze spreekt over haar jeugd en ambities. Verder is er een interactieve kaart die haar reizen en filmprojecten in kaart brengt. Of Monroe zelf blij zou zijn geweest met de tentoonstelling?

Koldewee denkt van wel, al zou ze misschien ook verlegen zijn geworden. En hoe ze er zelf als Dolle Mina naar kijkt? Een boegbeeld? Nee, dat niet, zegt Koldewee, vooral omdat Dolle Mina's vooral op zichzelf willen lijken.

Maar het mooie van Marilyn Monroe is wel - als ik het mag vergelijken - dat ze zoveel verschillende kanten van zichzelf kon laten zien in een wereld waarin dat eigenlijk niet kon, daar herken ik me nu ook nog wel in. De tentoonstelling in Forum Groningen is een unieke kans om de vele facetten van Marilyn Monroe te ontdekken, van glamour tot activisme en van kwetsbaarheid tot kracht.

Het is een eerbetoon aan een iconische vrouw die nog steeds inspireert. Bezoekers kunnen de expositie van zaterdag tot en met een nog nader te bepalen datum bezoeken. De tentoonstelling is ontworpen door een team van curatoren die gespecialiseerd zijn in filmgeschiedenis en popcultuur. Er zijn ook lezingen en rondleidingen gepland, waarbij experts dieper ingaan op Monroe's leven en werk.

Voor Dolle Mina is de tentoonstelling een bevestiging dat vrouwen meer zijn dan alleen hun uiterlijk. Lotte Koldewee hoopt dat bezoekers na het zien van de expositie een genuanceerder beeld krijgen van Marilyn Monroe. Ze was niet alleen een sekssymbool, maar ook een zakenvrouw, een activist en een kwetsbaar mens. Het is belangrijk dat we haar verhaal blijven vertellen, omdat het nog steeds relevant is in de discussie over hoe vrouwen worden gezien en behandeld in de maatschappij.

De tentoonstelling is niet alleen een feest voor filmliefhebbers, maar ook een educatieve ervaring die uitnodigt tot reflectie. Naast de vaste collectie zijn er ook tijdelijke presentaties die ingaan op specifieke thema's, zoals Monroe's relatie met de pers en haar invloed op de mode. Al met al is 'Marilyn' in Forum Groningen een must-see voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Hollywood, feminisme en de kracht van persoonlijke transformatie.

De expositie loopt tot en met maart 2025 en is dagelijks geopend van 10 tot 18 uur. Voor meer informatie en tickets kunnen bezoekers terecht op de website van Forum Groningen





