Dolf Jansen: Geen groene vingers, maar wel een wake-up call voor de natuur

Columnist Dolf Jansen bekent geen groene vingers te hebben, maar gebruikt zijn ervaring met kamerplanten om een pleidooi te houden voor meer aandacht voor de signalen van de natuur en de urgentie van klimaatactie.

Terwijl ik mijn wekelijkse bijdrage aan uw welzijn aan het schrijven ben, bekruipt me het besef dat ik geen groene vingers heb. Het is bijna beschamend dat ik al jaren mag schrijven en spreken voor het meest groene, duurzame en natuurlijke radioprogramma dat de mensheid kent, maar zelf niet in staat ben een plant te verpotten, een aardappel te planten, een tak te enten, onkruid te wieden of een bloembol voor te bereiden.

Het spijt me, dit is ongepast. Ik heb in mijn leven wel eens een tuin gehad, al is 'tuintje' een betere omschrijving. Ik ga niet voor specifieke oppervlaktes, maar ze waren over het algemeen niet groot. Op één uitzondering na: jarenlang had ik een tuin aan de Bullewijk in Ouderkerk aan de Amstel, met ruimte voor veel gras, zogenaamde borders, diverse potten met planten en drie verschillende bomen, en soms een trio kippen, vaak loslopend.

Zelfs daar kwam ik niet verder dan het maaien van het gras – ik heb u jaren geleden al verteld over mijn grasmaaier die ik bijna opblies door mijn enthousiasme, net als een gefrustreerde Formule 1-coureur zijn motor op het rechte eind – en het af en toe water geven tijdens warme periodes. Dat klinkt vreemd, water geven, maar ik gebruikte een grote gieter, of zelfs een emmer, want de Bullewijk had altijd overvloedig water.

Nu woon ik met veel plezier, maar ben ik volledig 'ont-tuind', vooral omdat het lastig blijkt te tuinieren op de tweede en derde verdieping van een huis in het centrum van een grote stad. Mijn collectie kamerplanten is recentelijk wel uitgebreid. Door interne verplaatsingen hebben mijn vrouw en ik nu een echte werkplek: zij met een serieus bureau en boekenkasten vol complexe non-fictie, ik met een kale tafel vol krantenknipsels en uitzicht op een poster van The National.

Het werkt erg goed, op beide plekken. Zij werkt aan haar volgende boek, ik aan mijn volgende oudejaarsvoorstelling, en dus aan deze column. We hebben zo'n zes kamerplanten – vraag me geen namen, modellen of nummers – in ruime potten. Het ziet er groen uit, het creëert sfeer en ik kan er zelfs rustig van worden, starend naar een plant.

Vooral die ene die uit drie dunne stammen bestaat, die zich als een bijna DNA-model om elkaar heen vlechten. En DNA, voor alle duidelijkheid, heeft niets te maken met de extreemrechtse pro-Israël club van PVV-afvalligen in uw parlement, maar puur met de strengen waaruit wij bestaan. Bij al onze nieuwe planten kregen we een soort plastic buisje dat in de aarde gestoken moet worden. Een watermeter, of een vochtmeter.

Dit 'rietje' vertelt me per pot, elke dag, hoe het staat met de dorst en de watertoevoer van de verschillende planten. En dat werkt. Voor mij, met mijn genoemde vingers, zeker. Ik heb in mijn leven – bijna 63 jaar, wat je niet zou zeggen – te veel planten laten verdorren, en om dat goed te maken ook regelmatig andere planten laten verzuipen.

Omdat ik twee dingen nooit wist: hoeveel dorst ze hebben, of hij? En wanneer, wanneer in vredesnaam, had ik voor het laatst water gegeven? Ik kan u precies vertellen waar ik 23 oktober jongstleden was – de Maaspoort in Venlo, voor mijn vorige oudejaarsvoorstelling – maar wanneer en hoe ik een gieter ter hand had? Geen idee!

Nu kijk ik elke dag naar al mijn potten, naar al mijn witplastic rietjes, en weet ik wat ik moet doen. Blauw betekent helemaal niets, behalve even met de plant praten; lichtblauw betekent alert zijn, Dolluf, dorst ligt om de hoek. En felwit betekent eigenlijk 'JE HAD ME GISTEREN WATER MOETEN GEVEN, MAGERE', ervan uitgaande dat kamerplanten mij ook het liefst in hoofdletters aanspreken.

Zou het helpen, geachte vroege luisteraar, als onze natuur, onze bossen, onze heide, onze duinen, onze planeet eigenlijk ook overal van dit soort waarschuwende stokjes had staan? Dat de natuur ons vertelde over verdroging, over stikstof, over geïmporteerd landbouwgif, over gebrek aan grondwater, over alle bedreigingen die ze voelt.

En zou dat dan Eerdmans, Keijzer, Wilders, van der Plas, Markuszower en alle andere klimaatontkennende populisten wel bereiken, hen doen inzien dat wat zij beweren en nastreven kortstondig politiek gewin oplevert, maar ons in steeds grotere problemen brengt, en de generaties na ons nog veel meer? Ik weet het niet, maar ik denk dat we alle middelen moeten aanwenden om verandering ten goede te bewerkstelligen. Ook als je vingers mijn kleur hebben.

