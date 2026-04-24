Dolbergs toekomst bij Ajax onzeker: Cruijff ziet geen lang verblijf

Kasper Dolberg krijgt mogelijk geen langetermijncontract bij Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff heeft aangegeven dat de Deense spits niet past in de speelstijl van de club en dat hij zich beter kan oriënteren op een andere club.

De terugkeer van Kasper Dolberg naar Ajax lijkt een kortstondig verhaal te worden. Volgens berichten in de media heeft de Deense spits een onprettig gesprek gehad met technisch directeur Jordi Cruijff , waarin duidelijk werd gemaakt dat zijn toekomst in Amsterdam mogelijk niet langer dan één seizoen zal duren.

Dolberg werd deze zomer voor tien miljoen euro overgenomen van Anderlecht, met de verwachting dat hij de leegte zou vullen die Brian Brobbey achterliet na zijn vertrek naar Sunderland. De verwachtingen waren hooggespannen, gezien Dolbergs succesvolle eerste periode bij Ajax tussen 2015 en 2019, waarin hij zich als een veelbelovende spits profileerde. Echter, de realiteit is tot nu toe anders verlopen.

De concurrentie met Wout Weghorst was al een uitdaging, maar de komst van Oscar García als nieuwe trainer heeft Dolbergs positie verder verzwakt. Onder Fred Grim kreeg Dolberg nog regelmatig speeltijd, maar García lijkt een andere tactische aanpak te hanteren waarin Dolberg minder goed tot zijn recht komt. De Deen moet het nu voornamelijk doen met invalbeurten, wat duidt op een verschil in visie tussen de speler en de trainer.

García heeft al aangegeven dat Dolbergs kwaliteiten vooral liggen in balbezit, terwijl hij minder sterk is in het druk zetten zonder bal. Dit is een belangrijk aspect in de speelstijl van García, die de voorkeur geeft aan spelers die intensiteit en pressing kunnen leveren. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam gaf García zelfs de voorkeur aan Don-Angelo Konadu, omdat hij met hem een hogere intensiteit in de pressing kon bereiken.

Dolberg is technisch vaardig en kan de bal goed vasthouden en combineren, maar hij mist de agressiviteit en het uithoudingsvermogen die García zoekt in zijn aanvallers. Cruijff heeft Dolberg naar verluidt al laten weten dat hij zich beter kan oriënteren op een andere club. De reden hiervoor is dat Dolberg niet past in de gewenste speelstijl van Ajax onder García. Dit is een harde boodschap voor de Deense international, die nog een contract heeft tot de zomer van 2029.

Ondanks dat Dolberg in 34 wedstrijden tien doelpunten heeft gemaakt, waarvan slechts drie in de Eredivisie, lijkt hij niet in staat om een vaste plek te veroveren in de basiself. Zijn kwaliteiten komen niet volledig tot uiting in het systeem van García, en hij kan niet de intensiteit en pressing leveren die de trainer van hem verwacht.

De situatie is teleurstellend voor zowel Dolberg als Ajax, maar het lijkt erop dat de club en de speler tot de conclusie zijn gekomen dat een langer verblijf niet in het belang van beide partijen is. De toekomst van Dolberg bij Ajax is dus onzeker, en het is waarschijnlijk dat hij na dit seizoen weer zal vertrekken uit Amsterdam.

De club zal waarschijnlijk op zoek gaan naar een andere spits die beter past in de speelstijl van García en die de doelpunten kan maken die nodig zijn om mee te strijden om de landstitel





